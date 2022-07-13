«Вынесли все»: на Алтае восстанавливают некогда успешный колхоз советских времен

О свое новом проекте директор компании Петр Боос рассказал в ходе конференции «Алтай Агро». По его словам, в колхозе эксплуатировался только один коровник 1978 года постройки, которому требовался ремонт.
Чтобы привести его в порядок и ввести здесь беспривязное содержание скота, потребовалось вложить порядка 25 млн рублей.
Петр Боос,
директор компании «Брюкке-Агро»:
Привязное содержание скота — уже устаревшая модель, которая не соответствуют современным требованиям по производительности труда, количеству и качеству получаемого молока. В коровнике вынесли все. Для нас ремонт и реконструкция показалась выгоднее, в виду того, что кровля и само здание были в более менее нормальном состоянии, но требовались изменения внутри. Помимо всего прочего установили автоматическую систему вентиляции.
Через галерею инвестор пристроил к коровнику новый доильный зал с максимально возможной загрузкой до 1 тыс. голов скота. Запустили его в колхозе имени Карла Маркса полгода назад.
Петр Боос,
директор компании «Брюкке-Агро»:
Результаты на беспривязном содержании только положительные. И уже сегодня закладываем фундамент под еще один коровник, рассчитанный на 450 скотомест.
По мнению инвестора, увеличение дойного стада позволит в более короткие сроки окупить вложенные в молочное оборудование средства.
Петр Боос,
директор компании «Брюкке-Агро»:
В колхозе еще остались стандартные советские коровники на 200 мест, где содержаться коровы на привязе. Мы прекрасно понимаем, что полностью уйти от этой системы не удастся.
Ранее в минсельхозе Алтайского края сообщали о том, что в регионе реализуется 28 крупных проектов в молочном животноводстве, стоимость которых начинается от 100 млн рублей.
Напомним, конференция «Алтай Агро» проходила в Барнауле 28−29 июня. Среди участников — представители регионального министерства сельского хозяйства, видные ученые и специалисты, бизнесмены и, конечно, руководители крупных сельхозпредприятий и хозяйств, работающие непосредственно «на земле».