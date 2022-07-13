13 июля
20 - 29 июня Онлайн-конференция «Алтай-Агро» sibagropark.ru
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Экономика

«Вынесли все»: на Алтае восстанавливают некогда успешный колхоз советских времен

Компания «Брюкке-Агро» в 2022 году запустила новый доильный зал в колхозе имени Карла Маркса. Некогда успешное хозяйство в Немецком национальном районе инвестор начал восстанавливать два года назад, вложив за это время в него существенные средства.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

О свое новом проекте директор компании Петр Боос рассказал в ходе конференции «Алтай Агро». По его словам, в колхозе эксплуатировался только один коровник 1978 года постройки, которому требовался ремонт.

Чтобы привести его в порядок и ввести здесь беспривязное содержание скота, потребовалось вложить порядка 25 млн рублей.

Петр Боос,
директор компании «Брюкке-Агро»:

Привязное содержание скота — уже устаревшая модель, которая не соответствуют современным требованиям по производительности труда, количеству и качеству получаемого молока. В коровнике вынесли все. Для нас ремонт и реконструкция показалась выгоднее, в виду того, что кровля и само здание были в более менее нормальном состоянии, но требовались изменения внутри. Помимо всего прочего установили автоматическую систему вентиляции.

Через галерею инвестор пристроил к коровнику новый доильный зал с максимально возможной загрузкой до 1 тыс. голов скота. Запустили его в колхозе имени Карла Маркса полгода назад.

Петр Боос,
директор компании «Брюкке-Агро»:

Результаты на беспривязном содержании только положительные. И уже сегодня закладываем фундамент под еще один коровник, рассчитанный на 450 скотомест.

По мнению инвестора, увеличение дойного стада позволит в более короткие сроки окупить вложенные в молочное оборудование средства.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Петр Боос,
директор компании «Брюкке-Агро»:

В колхозе еще остались стандартные советские коровники на 200 мест, где содержаться коровы на привязе. Мы прекрасно понимаем, что полностью уйти от этой системы не удастся.

Ранее в минсельхозе Алтайского края сообщали о том, что в регионе реализуется 28 крупных проектов в молочном животноводстве, стоимость которых начинается от 100 млн рублей.

Напомним, конференция «Алтай Агро» проходила в Барнауле 28−29 июня. Среди участников — представители регионального министерства сельского хозяйства, видные ученые и специалисты, бизнесмены и, конечно, руководители крупных сельхозпредприятий и хозяйств, работающие непосредственно «на земле».

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