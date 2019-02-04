На Алтае затормозился проект по строительству импортозаместительной биофабрики

За прошедшее время проект строительства биофабрики уже несколько раз менялся, как и место ее дислокации. От изначальных планов по размещению цеха на территории своего предприятия на улице Хлебозаводской в Барнауле «Киприно» отказалось.
По словам Александра Майорова, директора Сибирского НИИ сыроделия, открывать новую биофабрику на мощностях научного института инвестор не пожелал.
По данным altapress.ru, в прошлом году компания приобрела жилье в общежитии, которое должно было пойти под снос. На освободившейся площадке «Киприно» хотело начать строительство.
Однако оказалось, что часть помещений находится теперь в муниципальной собственности. Процесс оформления участка вновь затянулся. Как сообщил altapress.ru источник в правительстве края, параллельно инвестор продолжает поиск другой подходящей площадки и не отказывается от проекта.
Зачем нужна биофабрика?
Барнаульская биофабрика в последние годы базировалась на заводе «Лакт». После того, как предприятие закрыли, производство «перекочевало» в НИИ сыроделия.
В 2016 году в Александр Майоров рассказывал, что всего 5% используемых в России заквасок производятся в стране. С точки зрения импортозамещения это небольшой показатель.
На экспериментальном молочной заводе «Алтайского НИИ сыроделия»
Олег Богданов
Александр Майоров,
директор Сибирского НИИ сыроделия:
Еще в Советском Союзе на всю большую страну было два подобных предприятия, которые полностью закрывали потребности. Они располагались в Угличе и Барнауле. После перестройки наши закваски были вытеснены продукцией иностранных производителей, прежде всего датской компании Chr. Hansen.
Объемы необходимых инвестиций в проект тогда оценивались в 80 млн рублей.