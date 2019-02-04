На Алтае затормозился проект по строительству импортозаместительной биофабрики

Строительство на Алтае биофабрики по выпуску заквасок для молочного производства вновь откладывается. Как стало известно altapress.ru, главный инвестор проекта — компания «Киприно» — не может найти подходящую площадку для производства. Изначально запустить фабрику планировали еще в 2017 году.

За прошедшее время проект строительства биофабрики уже несколько раз менялся, как и место ее дислокации. От изначальных планов по размещению цеха на территории своего предприятия на улице Хлебозаводской в Барнауле «Киприно» отказалось.

По словам Александра Майорова, директора Сибирского НИИ сыроделия, открывать новую биофабрику на мощностях научного института инвестор не пожелал.

На экспериментальном молочной заводе «Алтайского НИИ сыроделия» Олег Богданов

По данным altapress.ru, в прошлом году компания приобрела жилье в общежитии, которое должно было пойти под снос. На освободившейся площадке «Киприно» хотело начать строительство.

Однако оказалось, что часть помещений находится теперь в муниципальной собственности. Процесс оформления участка вновь затянулся. Как сообщил altapress.ru источник в правительстве края, параллельно инвестор продолжает поиск другой подходящей площадки и не отказывается от проекта.

Зачем нужна биофабрика?

Барнаульская биофабрика в последние годы базировалась на заводе «Лакт». После того, как предприятие закрыли, производство «перекочевало» в НИИ сыроделия.

В 2016 году в Александр Майоров рассказывал, что всего 5% используемых в России заквасок производятся в стране. С точки зрения импортозамещения это небольшой показатель.

На экспериментальном молочной заводе «Алтайского НИИ сыроделия» Олег Богданов

Александр Майоров,

директор Сибирского НИИ сыроделия:

Еще в Советском Союзе на всю большую страну было два подобных предприятия, которые полностью закрывали потребности. Они располагались в Угличе и Барнауле. После перестройки наши закваски были вытеснены продукцией иностранных производителей, прежде всего датской компании Chr. Hansen.

Объемы необходимых инвестиций в проект тогда оценивались в 80 млн рублей.