Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В минфине рассказали, на что пойдут дополнительные миллиарды бюджета Алтайского края

Расходы бюджета Алтайского края возрастут на 5,6 млрд рублей, а дефицит — до рекордных 10 млрд. Такие поправки в бюджет 30 мая рассмотрят краевые депутаты. А 27 мая глава алтайского минфина Данил Ситников рассказал, на что направят дополнительные деньги.

Данил Ситников, министр финансов Алтайского края
Данил Ситников, министр финансов Алтайского края
Анна Зайкова

Согласно поправкам, расходы бюджета возрастут на 755 млн рублей до 101,4 млн, расходы — до 111,5 млн.

Куда направят деньги?

Дополнительные средства направят на следующие цели.

  1. 1,5 млрд — повышение зарплат бюджетников, в том числе 625 млн рублей — увеличение субсидий местным бюджетам для роста зарплат работникам муниципальных учреждений.
  2. 951 млн рублей — на строительство, реконструкцию и ремонт объектов теплоснабжения в муниципалитетах.
  3. 476 млн рублей — обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
  4. 400 млн рублей — рост краевой адресной инвестпрограммы.
  5. 250 млн рублей — поддержка муниципальных образований.
  6. 9,9 млн рублей — проведение довыборов в АКЗС по округу № 2.

Чем будут покрывать дефицит?

По словам Данила Ситникова, основным источником покрытия рекордного дефицита станут остатки средств краевого бюджета на 1 января 2019 года.

На вопрос, какую именно сумму они составляют, министр ответил: «Тема остатков многогранная. Остатки бывают собственные, бывают связаны с другими расходными обязательствами, бывают целевых федеральных средств, для покрытия дефицита. Но в целом конструкция нам позволяет это сделать».

То есть конкретную сумму Ситников не озвучил. Но он подчеркнул, что брать кредиты или выпускать облигации для покрытия дефицита не придется.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость