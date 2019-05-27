В минфине рассказали, на что пойдут дополнительные миллиарды бюджета Алтайского края

Согласно поправкам, расходы бюджета возрастут на 755 млн рублей до 101,4 млн, расходы — до 111,5 млн.
Куда направят деньги?
Дополнительные средства направят на следующие цели.
- 1,5 млрд — повышение зарплат бюджетников, в том числе 625 млн рублей — увеличение субсидий местным бюджетам для роста зарплат работникам муниципальных учреждений.
- 951 млн рублей — на строительство, реконструкцию и ремонт объектов теплоснабжения в муниципалитетах.
- 476 млн рублей — обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
- 400 млн рублей — рост краевой адресной инвестпрограммы.
- 250 млн рублей — поддержка муниципальных образований.
- 9,9 млн рублей — проведение довыборов в АКЗС по округу № 2.
Чем будут покрывать дефицит?
По словам Данила Ситникова, основным источником покрытия рекордного дефицита станут остатки средств краевого бюджета на 1 января 2019 года.
На вопрос, какую именно сумму они составляют, министр ответил: «Тема остатков многогранная. Остатки бывают собственные, бывают связаны с другими расходными обязательствами, бывают целевых федеральных средств, для покрытия дефицита. Но в целом конструкция нам позволяет это сделать».
То есть конкретную сумму Ситников не озвучил. Но он подчеркнул, что брать кредиты или выпускать облигации для покрытия дефицита не придется.