В минфине рассказали, на что пойдут дополнительные миллиарды бюджета Алтайского края

Расходы бюджета Алтайского края возрастут на 5,6 млрд рублей, а дефицит — до рекордных 10 млрд. Такие поправки в бюджет 30 мая рассмотрят краевые депутаты. А 27 мая глава алтайского минфина Данил Ситников рассказал, на что направят дополнительные деньги.

Согласно поправкам, расходы бюджета возрастут на 755 млн рублей до 101,4 млн, расходы — до 111,5 млн.

Куда направят деньги?

Дополнительные средства направят на следующие цели.

1,5 млрд — повышение зарплат бюджетников , в том числе 625 млн рублей — увеличение субсидий местным бюджетам для роста зарплат работникам муниципальных учреждений. 951 млн рублей — на строительство , реконструкцию и ремонт объектов теплоснабжения в муниципалитетах. 476 млн рублей — обеспечение лекарствами , медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 400 млн рублей — рост краевой адресной инвестпрограммы. 250 млн рублей — поддержка муниципальных образований. 9,9 млн рублей — проведение довыборов в АКЗС по округу № 2.

Чем будут покрывать дефицит?

По словам Данила Ситникова, основным источником покрытия рекордного дефицита станут остатки средств краевого бюджета на 1 января 2019 года.

На вопрос, какую именно сумму они составляют, министр ответил: «Тема остатков многогранная. Остатки бывают собственные, бывают связаны с другими расходными обязательствами, бывают целевых федеральных средств, для покрытия дефицита. Но в целом конструкция нам позволяет это сделать».

То есть конкретную сумму Ситников не озвучил. Но он подчеркнул, что брать кредиты или выпускать облигации для покрытия дефицита не придется.