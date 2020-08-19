На Дальнем Востоке начали строить один из крупнейших заводов в мире

Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024−2025 годы. В торжественной церемонии по забивке первой сваи Амурского ГХК приняли участие целая группа федеральных чиновников, среди которых и премьер-министр Михаил Мишустин.
Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн тонн в год — 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена из этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ).
Сырье будет поставляться «Газпромом» с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
Как пишет РБК, инвестиции в объявленный проект оцениваются в $10−11 млрд и частично будут привлечены за счет проектного финансирования.
В ВЭБ. РФ готовы рассмотреть свое участие в финансировании проекта строительства Амурского ГХК, говорится в поступившем сообщении госкорпорации.