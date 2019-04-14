На Дальнем Востоке задержали фуру с подозрительным алтайским мясом

Большегруз был остановлен на 265 километре федеральной автодороги Хабаровск — Владивосток.

В фургоне находилось больше 20 тонн мясной продукции (полуфабрикаты из мяса говядины, ягнятины и баранины, а также баранина в тушах). При этом у перевозчика отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество продукции.



За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции животного происхождения в отношении водителя возбуждено административное производство, по завершению которого нарушителю будет назначен административный штраф, сообщает «Бийский рабочий».