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Экономика

На Дне сибирского поля в Барнауле представят самую большую зерносушилку

На агрофоруме «День сибирского поля-2021», который пройдет в этом году в пригороде Барнаула 23 и 24 июня, представят экспонат, который войдет в историю.

Агрофорум "День Сибирского поля - 2018".
Агрофорум "День Сибирского поля - 2018".
Дмитрий Лямзин

Как сообщает краевой минсельхоз, компания «Комплекс-Агро» покажет посетителям самую большую зерносушилку.

Высота трехмодульной зерносушилки «Алтай-85» достигает 14,5 метров. По мнению специалистов, она «превосходит зарубежные аналоги и подходит для зерновых, зернобобовых и масленичных культур». Любопытно, что модель адаптирована для работы в мороз (даже до — 30°) и позволит организовать целый завод по сушке зерна и семян.

Производительность «Алтай-85» достигает 85 тонн продукции в час. Зерносушилка компьютеризирована и способна работать круглосуточно.

А 10 и 11 июня пройдет отраслевой онлайн-форум «Алтай-Агро-2021». Регистрация уже открыта.

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