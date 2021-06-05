На Дне сибирского поля в Барнауле представят самую большую зерносушилку

На агрофоруме «День сибирского поля-2021», который пройдет в этом году в пригороде Барнаула 23 и 24 июня, представят экспонат, который войдет в историю.

Как сообщает краевой минсельхоз, компания «Комплекс-Агро» покажет посетителям самую большую зерносушилку.

Высота трехмодульной зерносушилки «Алтай-85» достигает 14,5 метров. По мнению специалистов, она «превосходит зарубежные аналоги и подходит для зерновых, зернобобовых и масленичных культур». Любопытно, что модель адаптирована для работы в мороз (даже до — 30°) и позволит организовать целый завод по сушке зерна и семян.

Производительность «Алтай-85» достигает 85 тонн продукции в час. Зерносушилка компьютеризирована и способна работать круглосуточно.

А 10 и 11 июня пройдет отраслевой онлайн-форум «Алтай-Агро-2021». Регистрация уже открыта.