На финишной прямой. Планы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Барнауле выполнили на 90%

Работы, предусмотренные на 2021 год национальным проектом «Безопасные качественные дороги» в Барнауле, выполнены на 90%.

Планы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Барнауле выполнили на 90%.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в текущем году в рамках реализации нацпроекта строительно-ремонтные работы были запланированы на 23 дорожных объектах.

На четырех участках работы уже полностью завершены. В их числе — улицы Парфенова и Горнолыжная. После реконструкции открыт мост через реку Власиха по улице Мамонтова, новая дорога появилась на проезде Северном Власихинском в границах от улицы Попова до проспекта Энергетиков.

На остальных 19 объектах работы еще продолжаются. При этом в высокой степени готовности находятся 13 объектов, а общий объем выполненных работ составляет порядка 90%.

Планы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Барнауле выполнили на 90%. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Так, основной комплекс работ уже выполнен в пригородных микрорайонах Спутник и Авиатор, где по дорожному нацпроекту отремонтировали 10 улиц.

Теперь здесь по всему маршруту следования общественного транспорта появятся остановочные павильоны, их монтаж завершается. Также на всех отремонтированных участках обустроены тротуары.

В ближайшее время в поселках Спутник и Авиатор дорожники обустроят искусственные дорожные неровности и дорожные знаки.

Планы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Барнауле выполнили на 90%. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Также завершаются работы и на крупных магистралях города. Например, на Павловском тракте выполнена установка бордюрных камней, уложено выравнивающее и верхнее покрытие на проезжей части.

Также специалисты укладывают асфальт на съездах и примыканиях, на тротуарах и велодорожках. После этого здесь обустроят обновленные остановочные павильоны и проведут благоустройство территории.

По Змеиногорскому тракту также установили бордюры и уложили покрытие на дороге. Выполнено благоустройство территории, в том числе появились дополнительные павильоны на остановках. Дорожники заканчивают асфальтировать тротуары.

Планы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Барнауле выполнили на 90%. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Кроме того, в рамках национального проекта в 2021 году будут отремонтированы дороги на улицах Кулагина, Шумакова, Геодезическая, Взлетная, Ползунова, завершится масштабная реконструкция моста через реку Барнаулку по улице Челюскинцев.

В конечном итоге в краевой столице будет отремонтировано почти 28 километров дорог, а нормативность автомобильных дорог, включенных в нацпроект, должна увеличиться до 73,4%. Что касается цены вопроса, то на реализацию дорожного нацпроекта в Барнауле в 2021 году выделили 907,2 млн рублей.