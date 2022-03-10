На фоне ажиотажа в Алтайском крае подскочила цена почти на всю сельхозпродукцию

Среди зерновых культур сильнее всего подорожала пшеница III класса. Только за одну неделю, с 25 февраля по 4 марта, тонна этой продукции стала дороже на 726 рублей. Средняя цена ее составляет 16,9 тыс. рублей.
Подорожала на 700 рублей с тонны и пшеница IV класса с высоким содержанием клейковины. Тонна ячменя в среднем прибавила 400 рублей, овса — 500 рублей.
Гречиха, цена на которую в нынешнем сезоне вновь бьет рекорды, стала дороже еще на 750 рублей. Тонна самой востребованной культуры теперь в среднем стоит 47 тыс. рублей.
Отметим, что на прошлой неделе на фоне нестабильной мировой ситуации в России отмечался ажиотажный спрос на продовольствие. На полках магазинов сначала пропал сахар, а затем крупы, в частности гречка.
В Минсельхозе России отмечали, что такие явления — дело рук перекупщиков, которые закупают в больших объемах товар для дальнейшей перепродажи. Ведомство попросило торговые сети при необходимости ограничить продажу продовольствия в одни руки.