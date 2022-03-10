На фоне ажиотажа в Алтайском крае подскочила цена почти на всю сельхозпродукцию

Центр сельхозконсультирования Алтайского края обнародовал мониторинг цен на продукцию растениеводства. За прошлую неделю практически вся она стала существенно дороже.

Среди зерновых культур сильнее всего подорожала пшеница III класса. Только за одну неделю, с 25 февраля по 4 марта, тонна этой продукции стала дороже на 726 рублей. Средняя цена ее составляет 16,9 тыс. рублей.

Подорожала на 700 рублей с тонны и пшеница IV класса с высоким содержанием клейковины. Тонна ячменя в среднем прибавила 400 рублей, овса — 500 рублей.

Гречиха, цена на которую в нынешнем сезоне вновь бьет рекорды, стала дороже еще на 750 рублей. Тонна самой востребованной культуры теперь в среднем стоит 47 тыс. рублей.

Отметим, что на прошлой неделе на фоне нестабильной мировой ситуации в России отмечался ажиотажный спрос на продовольствие. На полках магазинов сначала пропал сахар, а затем крупы, в частности гречка.

В Минсельхозе России отмечали, что такие явления — дело рук перекупщиков, которые закупают в больших объемах товар для дальнейшей перепродажи. Ведомство попросило торговые сети при необходимости ограничить продажу продовольствия в одни руки.