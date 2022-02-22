На фоне обвала рынков ЦБ объявил о мерах поддержки для российских банков

Банк России разрешил кредитным организациям временно не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах, чтобы это не ухудшало их показатели.

Российские банки смогут до 1 октября 2022 года не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг, сообщил Банк России. Регулятор решил дать такие послабления из-за ситуации на финансовом рынке, пишет РБК.

Кредитные организации смогут отражать в отчетности стоимость акций и облигаций по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.

На ту же дату они могут зафиксировать курсы иностранных валют при расчете обязательных банковских нормативов. Это позволит участникам рынка не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на своих балансах, а также не фиксировать отрицательную валютную переоценку.

«Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности», — добавили в ЦБ.

Обвал

21 февраля президент Владимир Путин провел заседание Совбеза по ситуации на Украине, а вечером принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Это привело к падению российских рынков: курс доллара превышал 80 руб., евро — 90 руб., индекс Мосбиржи потерял 10,5%, индекс РТС — 13,21%.

22 февраля падение продолжается: доллар торгуется по 80,7 руб., евро — по 91,2 руб., РТС падает на 8,3%, индекс Мосбиржи — на 6,5%.