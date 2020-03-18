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Экономика

На фоне «панической волны» глава Сбербанка назвал проблемные отрасли

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф пока не видит драматических проблем в российской экономике из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019, заявил он в ходе онлайн-конференции.

Герман Греф в Республике Алтай.
Герман Греф в Республике Алтай.
altapress.ru

«Мы пока оптимистичны. Я думаю, что паническая волна в ближайшие недели должна закончиться. И как будет развиваться ситуация дальше, можно будет оценить в середине апреля. Мы видим ситуацию в отраслях, мы видим, в каких отраслях будет проблема. Конечно, это нефтянка, перевозки, туристическая индустрия… Но, тем не менее, я думаю, что совместными усилиями (правительство озвучило целый ряд мер) мы сможем преодолеть эту ситуацию», — цитирует «Интерфакс» Грефа.

Пакет мер

Ранее правительство и Центробанк РФ обнародовали пакет мер по стабилизации экономической ситуации в стране, указав, в частности, что авиатранспорт и туризм испытывают в настоящий момент наиболее серьезное негативное влияние, в том числе из-за ограничений и введенных по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет «Росбалт».

Для поддержки этих отраслей власти уже приняли «решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей».

В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия. Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности".

Центробанк РФ предоставил банкам возможность работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны правительство намерено предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов.

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