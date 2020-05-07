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Экономика

Из-за падения доходов жители Алтайского края стали меньше покупать масла и сыра

Молокоперерабатывающие предприятия края вновь столкнулись в проблемой затоваренности по сливочному маслу и сыру. По данным altapress.ru, у некоторых компаний в период пандемии и, как следствие, сокращения доходов у населения, продажи снизились на треть. Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков подтвердил существующую проблему, но назвал ее сезонной.

"Киприно" запустило на Алтае обновлённый сырзавод.
"Киприно" запустило на Алтае обновлённый сырзавод.
Олег Богданов

По словам чиновника, затоваренность складов в первом квартале текущего года действительно увеличилась. Правда на сколько, он не уточнил.

«Предприятия с этими проблемами сталкиваются ежегодно. Я бы назвал это сезонным феноменом», — сообщил Большаков.

Он утверждает: в сложившихся условиях предприятиям приходится идти на уступки торговым сетям и снижать отпускную цену своей продукции, чтобы увеличить объемы продаж.

&quot;Киприно&quot; запустило на Алтае обновлённый сырзавод.
«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод.
Олег Богданов

При этом есть и положительная тенденция — качественной продукции из натурального сырья в Алтайском крае становится больше. По словам Александра Большакова, за первый квартал 2020 года местные предприятия произвели 15 тыс. тонн сыра и только 6 тыс. тонн сырного продукта с заменителями молочного жира (ЗМЖ).

Большая часть пальмового масла, поступающего в регион, традиционно идет на производство кондитерских, а не молочных изделий, утверждает чиновник.

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