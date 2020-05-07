Из-за падения доходов жители Алтайского края стали меньше покупать масла и сыра

Молокоперерабатывающие предприятия края вновь столкнулись в проблемой затоваренности по сливочному маслу и сыру. По данным altapress.ru, у некоторых компаний в период пандемии и, как следствие, сокращения доходов у населения, продажи снизились на треть. Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков подтвердил существующую проблему, но назвал ее сезонной.

По словам чиновника, затоваренность складов в первом квартале текущего года действительно увеличилась. Правда на сколько, он не уточнил.

«Предприятия с этими проблемами сталкиваются ежегодно. Я бы назвал это сезонным феноменом», — сообщил Большаков.

Он утверждает: в сложившихся условиях предприятиям приходится идти на уступки торговым сетям и снижать отпускную цену своей продукции, чтобы увеличить объемы продаж.

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При этом есть и положительная тенденция — качественной продукции из натурального сырья в Алтайском крае становится больше. По словам Александра Большакова, за первый квартал 2020 года местные предприятия произвели 15 тыс. тонн сыра и только 6 тыс. тонн сырного продукта с заменителями молочного жира (ЗМЖ).

Большая часть пальмового масла, поступающего в регион, традиционно идет на производство кондитерских, а не молочных изделий, утверждает чиновник.