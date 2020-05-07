Из-за падения доходов жители Алтайского края стали меньше покупать масла и сыра

По словам чиновника, затоваренность складов в первом квартале текущего года действительно увеличилась. Правда на сколько, он не уточнил.
«Предприятия с этими проблемами сталкиваются ежегодно. Я бы назвал это сезонным феноменом», — сообщил Большаков.
Он утверждает: в сложившихся условиях предприятиям приходится идти на уступки торговым сетям и снижать отпускную цену своей продукции, чтобы увеличить объемы продаж.
При этом есть и положительная тенденция — качественной продукции из натурального сырья в Алтайском крае становится больше. По словам Александра Большакова, за первый квартал 2020 года местные предприятия произвели 15 тыс. тонн сыра и только 6 тыс. тонн сырного продукта с заменителями молочного жира (ЗМЖ).
Большая часть пальмового масла, поступающего в регион, традиционно идет на производство кондитерских, а не молочных изделий, утверждает чиновник.