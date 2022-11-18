На фоне стабильного спроса на Алтае запускают простоявший два года завод

ГК «Благо» объявила о том, что планирует возобновить производство на Бийском маслоэкстракционном заводе, который находился в простои с конца 2020 года. Эксперты отмечают: на такой шаг арендатор пошел не случайно. Стоимость подсолнечника в крае только снижается, при этом спрос на масло растет.

Переработка на заводе была приостановлена в конце 2020 года по экономическим причинам, объясняет «Благо». Для эффективной работы площадки требовалась модернизация оборудования и высокая степень загрузки мощностей, которую с силу удаленности сырьевых зон, предприятие обеспечить не могло.

Сейчас необходимость в техническом обновлении сохраняется, но, арендатор заверяет, точечные доработки и настройка оборудования для запуска переработки ведутся.

Завод в Бийске может перерабатывать до 600 тонн подсолнечника в сутки, что составляет около 250 тонн наливного масла. Фасовка продукции на предприятии не производится, поэтому компания планирует большую часть наливных масел отгружать на производственную площадку в Барнауле. Также возможны прямые поставки масла наливом в Китай.

Надо сказать, что ценовая ситуация в этом году маслопереработчикам благоволит. Собранный большой урожай масличных культур на Алтае (порядка 1,5 млн тонн) серьезно скорректировал цены в сторону уменьшения.

Вывозить алтайский подсолнечник в европейскую часть страны, где имеются серьезные мощности по его переработке, фактически не выгодно.

Подсолнечник. СС0.

Доставка масличной семечки составляет около 7 тыс. рублей на тонну, при рыночной цене в 23 тыс.

Рапс, соя и подсолнечник на экспорт в Китай идет плохо. При этом спрос на само растительное масло в КНР имеется, что отмечают многие участники внешнеэкономической деятельности.

О чем еще говорят эксперты

О необходимости открытия хотя бы еще одного мощного предприятия по производству растительных масел говорится уже давно. На сегодняшний день производство масличных культур в регионе избыточно — переработать местные предприятия могут всего около 550 тыс. тонн сырья.

Производство лецитина на «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

Проблемы с экспортом, как в 2022 году, делают алтайский рынок еще более профицитным.

По данным altapress.ru, о строительстве маслозавода в Алтайском крае задумывались многие крупные игроки рынка, однако их предложения не всегда встречали одобрение федеральных ведомств.

Кроме того, до сих пор не понятно судьба двум уже имеющихся маслоэкстракционных заводов в Бийске и Барнауле, которые арендует «Благо». Стоимость объектов при повторной оценке вновь была увеличена, что сделало их малопривлекательными для дальнейшего выкупа. На сегодняшний момент они оцениваются в 12,5 млрд рублей.

Пр том, что и бийскому и барнаульскому предприятию требуется серьезное обновление.