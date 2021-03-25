«На 2020 год было много планов, но всё изменилось». Глава «Рикон» рассказал, как пандемия сказалась на его бизнесе

Олег Махнаков, руководитель предприятия «Рикон» в Калманском районе, был одним из первых на Алтае, кто начал развивать молочную кооперацию. Сегодня продукция компании пользуется популярностью не только в регионе, но и в разных уголках страны и даже экспортируется в Казахстан.

Altapress.ru пообщался с предпринимателем и узнал, в каком направлении «Рикон» развивается сегодня, как была проведена модернизация оборудования, и каким образом пандемия повлияла на планы предпринимателя.

— Завод «Рикон» уникален тем, что это, пожалуй, первое за последние годы молокоперерабатывающее предприятие на Алтае, входящее в структуру крупных сельскохозяйственных кооперативов. Давайте попробуем объяснить, в чём преимущество кооперативов?

Олег Махнаков. Фото: Анна Зайкова

— Мы являемся сельхозтоваропроизводителем. Мы увидели, как развиваются другие производители в этой отрасли и приняли решение — под эгидой завода «Рикон» объединить производителей молока и переработчика.

Соответственно, производитель молока получает гарантированный сбыт своей продукции по адекватной цене. Заводу интересно поступление гарантированного объёма молока и загрузка производственных мощностей.

Также кооперативы являются продавцами сыра. На завод они поставляют молоко, его перерабатывают в необходимый молочный продукт, который кооперативы затем и реализуют. Вот и получается такая цепочка «от поля до прилавка».

Производство. Завод «Рикон»

— Примерно два года назад вы говорили, что не работаете с компаниями «напрямую», а только через дистрибьюторов. Вы до сих пор придерживается этого принципа? Если да, то не могли бы объяснить почему такой подход наиболее эффективен?

— Некоторые торговые сети выходят к нам напрямую, мы смогли выстроить взаимодействие с ними — это компании «Мария-Ра», «Ярче», «Ашан».

Также продолжаем работать с дистрибьюторами, которые доставляют и продают наши сыры по всей России. Такой подход позволяет достаточно быстро зайти на рынок, ведь многие из них работают с тысячами торговых точек. Преимущество ещё в том, что дистрибьюторы, конечно, предоставляют складские площади и организуют логистику.

— Выпуск какой продукции сейчас является главным направлением работы предприятия?

— У нас два основных направления. Первое — это производство мягких рассольных (или по-другому «свежих») сыров. Это сыры без созревания, после изготовления они сразу же отправляются к покупателям. Речь идёт о торговых марках «Зимарёвский» и «Монарх».

Второе направление — чеддеризированные сыры. Самые известные из них — косички «Эллазан». Их знают и любят не только в Алтайском крае, но и по всей России.

Продукция. Завод «Рикон» Продукция. Завод «Рикон» Продукция. Завод «Рикон» Продукция. Завод «Рикон» Продукция. Завод «Рикон» Продукция. Завод «Рикон»

Самое главное, что мы выпускаем сыры только из свежего молока, сухое не используем. Сыр производится без искусственных добавок, растительных жиров и примесей. Это принципиальная позиция нашей компании.

— Скажите, что наиболее значительного удалось сделать за последние годы в рамках «технического перевооружения»? Как это происходило и каких результатов удалось достичь?

— Мы запустили современный аппаратный цех и модернизировали маслоцех.

Во-первых, аппаратный цех — это место, где происходит первоначальная очистка молока для дальнейшей переработки. Мы установили мощное оборудование, которое позволяет правильно принимать молоко, соблюдая все временные и технологические режимы. Процессы приёмки, очистки и обработки сырого молока для последующей переработки выстроены таким образом, чтобы получить качественный продукт на выходе.

В рамках оборудования аппаратного цеха установлена современная СИП-станция для мойки и дезинфекции технологического оборудования. С её помощью обеспечивается необходимая чистота внутренних поверхностей агрегатов и трубопроводов, и, как следствие, достигается высокое качество выпускаемой продукции.

Производство. Завод «Рикон»

Во-вторых — организация маслоцеха. Линия технологического процесса производства сливочного масла выстроена и оснащена всем необходимым оборудованием. Правильно подобрано оборудование для пастеризации сливок, это очень влияет на качество готового продукта. Запущены фасовочные линии для упаковки масла.

Наше масло производится традиционным способом холодного сбивания сливок (другое название — «сбойка»). Это практически так же, как и раньше в деревнях сбивали сливки, сметану или молоко в крынках венчиком. Только сейчас для приготовления используются специальные маслоизготовители, в которых и сбиваются свежие сливки. Такое у производителей встречается нечасто, этот способ требует больших временных и энергетических затрат.

Но оно того стоит. Масло получается с характерным сливочным вкусом и привкусом пастеризации, имеет плотную, сбитую структуру, выраженный вкус и запах. Это 100% натуральное масло.

Производство. Завод «Рикон»

— В прошлом году жители сёл жаловались, что закупочные цены на молоко заметно снизились. Какова ситуация сегодня?

— С приходом пандемии цены на молоко упали. Весной, в первые месяцы карантина, спрос на продукцию резко снизился. Никто не знал, что будет дальше. Но к середине лета пошло оживление, цена немного поднялась. К осени спрос продолжал расти, а за ним и цена на молоко. Сейчас цена достаточно велика.

— Ваша компания активно развивает экспортное направление, какие положительные изменения произошли за последнее время?

На 2020 год было много планов. Всё изменилось из-за пандемии. Закрыты границы, невозможно отправить даже образцы продукции, не говоря уже о согласовании разрешительной документации между странами. Госорганы работают удалённо, вопросы решаются медленно или совсем отложены.

Основной вопрос был в согласовании разрешительной документации между Россией и странами Азии, а именно, Вьетнамом и Кореей, для ввоза молочной продукции. Недавно пришла новость о согласовании сертификата здоровья между Россией и Вьетнамом. Но там выдвигаются новые требования, с которыми мы сейчас и разбираемся.

Производство. Завод «Рикон» Продукция. Завод «Рикон» Продукция. Завод «Рикон»

— Сколько сегодня составляет экспорт от общего числа продаж «Рикона»?

— Экспортируем только в Казахстан, доля продаж постепенно растёт, но пока несущественна.

— Каким образом сегодня вы развиваете экспортное направление, может быть, вы участвуете в бизнес-миссиях, как, например, в 2018 году, когда вы вели переговоры с вьетнамскими компаниями?

В 2019 году побывали с бизнес-миссией в Южной Корее. Потом, к сожалению, все активности остановились из-за пандемии и до сих пор не восстановились. Общаемся онлайн, в декабре 2020 года проводили переговоры с корейскими компаниями, заинтересованными в нашем сыре.

Производство. Завод «Рикон»

— Развитие экспорта требует немалых затрат, пользовались ли вы гос. поддержкой, например, услугами регионального центра Мойбизнес?

— С Алтайским центром Мойбизнес работаем давно и успешно. Участвовали во многих программах Центра поддержки экспорта. Нам помогли в следующих направлениях:

переводы презентационных материалов на иностранные языки,

в 2020 году зарегистрировали международный торговый знак,

модернизировали сайт и адаптировали его на английский язык,

регулярно обучаемся на образовательных программах центра.

И, конечно, отмечу, что в 2020 году мы получили сертификаты HACCP (ХАССП), GMP (Джи Эм Пи) и ISO (ИСО) 22000:2005. Они подтверждают, что мы внедрили систему менеджмента безопасности пищевой продукции и выпускаем качественную и безопасную продукцию.

Услуга была оказана нам на условиях софинансирования с Алтайским фондом МСП. Сертификаты выданы швейцарской компанией SGS — мировым лидером в области экспертизы и сертификации.

Регулярно участвуем в российских и международных выставках в составе стенда Алтайского края («Продэкспо», WorldFood Moscow, Riga Food Латвия, Food Expo Казахстан.

#производственники #поддержкабизнеса