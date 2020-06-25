Игра как бизнес: киберклубы в Барнауле зарабатывают по 300 тыс. рублей в месяц на помешанных геймерах

Казалось, что компьютерные клубы остались в конце 90-х, когда производительными домашними ПК могли похвастаться единицы. Однако они существуют до сих пор. Какое железо «тягают» киберспортсмены и сколько стоит открыть клуб — выяснил altapress.ru.

Играть без нервов

В 2016 году киберспорт был включен в российский реестр официальных видов спорта. Возможно, именно этот факт — отправная точка для развития бизнеса героев нашего материала. Ведь каждый из владельцев клубов говорит: «Знал, что интернет-кафе — это перспективно».

Не менее 2 млн рублей составляет стартовый капитал для открытия такого заведения.

Учредители клуба «Феникс», чтобы начать бизнес, пошли двумя путями сразу: нашли инвестора и взяли кредит. Со вторым возникли проблемы.

Компьютерные клубы в Барнауле Ксения Морозова

Артем Вайрих и Алексей Зеленев,

учредители интернет-кафе «Феникс»: Компьютерную индустрию никто не воспринимает всерьез. Когда в банке заявляешь, что кредит нужен на открытие киберспортивного центра, сотрудники относятся скептически. Они думают, что только автомойка или общепит — хорошая бизнес-идея. С таким же отношением мы столкнулись со стороны арендодателей, когда искали помещение.

На первый взгляд может быть действительно непонятно, зачем нужны интернет-кафе, когда почти у каждого дома есть как минимум один компьютер. Но вопрос в том, какое железо внутри техники. Стоимость хорошего игрового девайса — от 70 тыс. рублей.

Многие иностранные поставщики предоставляют специальные скидки для владельцев будущих киберспортивных центров.

«Без скидки один компьютер обошелся бы нам в 150 тыс. рублей вместо 120», — поясняет Владимир Витязев, директор киберспортивного клуба Gaming X.

И это только за «коробку», то есть системный блок. Именно от его технических характеристик будет зависеть производительность, а значит, и удовольствие от игры.

Компьютерные клубы в Барнауле Ксения Морозова

Федор Хоменко,

системный администратор киберспортивного клуба Siberian IRBIS: Если у противника компьютер слабее, из-за герцовки монитора (количество кадров в секунду) картинка может подтормаживать. И тогда ты можешь, например, выстрелить быстрее, что уже нечестно, так как условия неравны.

Монитор, мышка, клавиатура, наушники тоже должны быть под стать. А значит, очень дорогие. Так же как стол и кресло. Цена мебели может варьироваться от 10 до 30 тыс. рублей. Разумеется, такие деньги есть уже далеко не у каждого любителя «зарубиться».

К тому же в клуб приходят за атмосферой. Но не той, что была в конце прошлого века. Многие помнят: какой-то подвал, столы из ДСП с перегородками между ними и, конечно, толстенные мониторы. А самые популярные игры — Half-Life, Quake, WarCraft, GTA, которые тогда были в новинку.

Сейчас все иначе. Просторные помещения, как минимум 120 кв. м, широкие дорогие столы, плоские игровые мониторы, кресла с подушками для шеи и спины, рассчитанные на «растворение» посетителя в виртуальной реальности. Также имеется бар со снеками и напитками (все-таки интернет-кафе).

Компьютерные клубы в Барнауле Ксения Морозова

Новая романтика появляется и благодаря свету. Вернее, его отсутствию. На кибераренах можно ориентироваться только по свечению от экранов. Вся обстановка нацелена на то, чтобы не отвлекать геймера от процесса. Предпочтения барнаульцев тоже изменились, но остались и игры «из прошлого». На пике популярности Counter-Strike, Dota 2, League of Legends, Player Unknown’s Battlegrounds.

Требования , налоги и долгожданная прибыль

По словам наших собеседников, оптимальное количество посадочных мест — от 15 до 60.

«На каждое место должно быть отведено не менее 6 кв. м. Компьютеры нужно ставить по периметру, а не напротив друг друга», — поясняет Людмила Васильева, управляющая киберспортивным клубом Siberian IRBIS.

Людмила с улыбкой называет свой клуб младенцем, ведь он открылся всего четыре месяца назад.

«Ни о какой окупаемости пока речи быть не может. Тем более из-за пандемии посещаемость ниже, чем обычно», — вздыхает женщина.

Хотя работать интернет-кафе сейчас все же могут: разрешено находится за компьютером, так как это может быть рабочей необходимостью. А вот игровым приставкам, которые тоже часто «живут» в киберклубах, придется пылиться, пока окончание пандемии наконец не позволит людям развлекаться.

Компьютерные клубы в Барнауле Ксения Морозова

Как отмечают эксперты, прежде чем клуб начнет приносить прибыль, пройдет от 12 до 15 месяцев. Компьютерные центры работают круглосуточно. Аренда игрового места стоит от 40 до 60 рублей в час в будни. В выходные же, чтобы разгрузить места, — 80 рублей. Посещаемость зависит даже от погоды. Чем сильнее ненастье на улице, тем приветливее кажутся людям интернет-кафе. А заядлые геймеры и вовсе могут купить абонемент или «ночной пакет».

Однако без рекламы постоянных посетителей привлечь сложно. «Без SMM-щиков и таргета в компьютерном бизнесе никуда. Нужно обязательно вести соцсети, но только честно набирать аудиторию, а не накручивать подписчиков. Группу „ВК“ лучше развивать еще до открытия», — считает Владимир Витязев, директор киберспортивного клуба Gaming X.

За терпение владельцы, по их же словам, получают приличную выручку — от 300 тыс. рублей в месяц. Правда, от налогов тоже не сбежать. Можно только выбрать комфортную систему налогообложения. Для Витязева это 6% по «упрощенке».

Владимир Витязев Ксения Морозова

Лицензии на игры

Эпоха блестящих дисков с играми давно прошла. Теперь все «стрелялки» и прочие радости есть в интернете. Но это не значит, что у киберклубов нет ответственности за пиратство. Теперь на каждом компьютере должно стоять лицензионное программное обеспечение.

Владимир Витязев,

директор киберспортивного клуба Gaming X: По закону РФ во всех интернет-кафе должна проходить регистрация. После нее пользователь увидит, какие игры уже есть в системе. Если геймер не хочет заводить личный аккаунт, можно воспользоваться клубным.

Компьютерные клубы в Барнауле Ксения Морозова

До 500 тыс. рублей — размер штрафа за использование нелицензионного ПО в 2020 году.

Почему алтайский киберспорт завис

В Барнауле турниры проводятся всего раз в год. Обычно их организует сам киберспортивный клуб. Проводить соревнования, конечно, перспективно, но дорого для небольшого интернет-кафе.

Артем Вайрих и Алексей Зеленев,

учредители интернет-кафе «Феникс»: Частные компьютерные центры — как дворовые спортивные площадки, рассчитаны на любителей. И здесь, как в любой деятельности, важна мотивация. Особенно финансовая. Для команды-победителя выигрыш должен составлять не менее 10 тыс. рублей. А для остальных участников хотя бы призы. А чтобы взрастить профессионалов, нужен бюджет намного больше.

Из-за невостребованности нового вида спорта в Алтайском крае о постоянной работе киберспортсменом и хорошей зарплате можно только мечтать. Как говорят эксперты, мечты могут сбыться, но нескоро. И зарплаты выше 20−30 тыс. рублей в месяц ждать не стоит. Для сравнения, в Москве киберспортсмен может заработать от 2 тыс. долларов в месяц, не считая рекламных контрактов.

Компьютерные клубы в Барнауле Ксения Морозова

Цифра

13 компьютерных клубов зарегистрировано в Барнауле, по данным 2ГИС.