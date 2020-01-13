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13 января -12°C

На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски

Голландский холдинг Marussia Beverages, который выкупил Иткульский спиртзавод, планирует расширить производство в ближайшие годы, пишет «Коммерсант».

Иткульский спиртзавод.
Иткульский спиртзавод.
altairegion22.ru.

Руководитель российской отделения холдинга Юрий Тинт рассказал, что новый хозяин приобрел спиртзавод за 15 млн евро (1,03 млрд рублей). На этой площадке в следующие 2−3 года планируют организовать производство виски и дистиллятов. Предположительно, на это потребуется около 10 млн евро инвестиций.

Примечательно, что холдинг желает производить российский виски, а не использовать свои известные бренды — Mossburn и Compass Box. При этом возможные объемы производства и стоимость продукта пока не раскрываются.

Между тем, как полагают эксперты, планы по производству российского виски будет тяжело реализовать из-за того, что сам процесс по утвержденным в России технологиям крайне сложный и весьма дорогостоящий.

Однако имеются перспективы. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что продажи виски в следующие пять лет будут расти за счет дешевой продукции, на которую будут переходить потребители крепкого алкоголя.

Алкоголь, виски.
Алкоголь, виски.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Также Тинт обрисовал ситуацию с традиционным алкоголем. Холдинг в течение 10 лет на Иткульском спиртзаводе производит премиальную водку Mamont. В 2019 году ее продажи в России достигли 30 тысяч дал — около 6% суперпремиального сегмента.

К середине 2021 года холдинг намерен удвоить долю присутствия этого продукта на российском рынке, а также начать производство двух новых премиальных.

Такие планы у экспертов вызывают недоверие. К примеру, по их мнению, сейчас весь премиальный рынок алкоголя ограничен и насыщен марками других крупных игроков. Не говоря уже о том, что за последние годы объем потребления водки упал более чем в два раза.

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