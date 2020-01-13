На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски

Руководитель российской отделения холдинга Юрий Тинт рассказал, что новый хозяин приобрел спиртзавод за 15 млн евро (1,03 млрд рублей). На этой площадке в следующие 2−3 года планируют организовать производство виски и дистиллятов. Предположительно, на это потребуется около 10 млн евро инвестиций.

Примечательно, что холдинг желает производить российский виски, а не использовать свои известные бренды — Mossburn и Compass Box. При этом возможные объемы производства и стоимость продукта пока не раскрываются.

Между тем, как полагают эксперты, планы по производству российского виски будет тяжело реализовать из-за того, что сам процесс по утвержденным в России технологиям крайне сложный и весьма дорогостоящий.

Однако имеются перспективы. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что продажи виски в следующие пять лет будут расти за счет дешевой продукции, на которую будут переходить потребители крепкого алкоголя.

Алкоголь , виски. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Также Тинт обрисовал ситуацию с традиционным алкоголем. Холдинг в течение 10 лет на Иткульском спиртзаводе производит премиальную водку Mamont. В 2019 году ее продажи в России достигли 30 тысяч дал — около 6% суперпремиального сегмента.

К середине 2021 года холдинг намерен удвоить долю присутствия этого продукта на российском рынке, а также начать производство двух новых премиальных.

Такие планы у экспертов вызывают недоверие. К примеру, по их мнению, сейчас весь премиальный рынок алкоголя ограничен и насыщен марками других крупных игроков. Не говоря уже о том, что за последние годы объем потребления водки упал более чем в два раза.