На что выделят деньги по программе цифровизации в Алтайском крае

Правительство РФ выбрало два направления цифровизации, на которые регионам предоставят федеральные деньги — это развитие инфраструктуры и кадры для цифровой экономики. Об этом на пресс-конференции рассказал министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов.

Суммы, которые из федерального бюджета предоставят регионам, до сих пор неизвестны. Министр пояснил, что согласование нацпроекта «Цифровая экономика» происходит так долго, потому что он новый и в 2019 году будет реализовываться впервые. По словам Зрюмова, подписание региональных программ цифровизации ожидается в 20-х числах апреля.

Под информационной инфраструктурой подразумевается строительство линий связи (интернет-кабель) до объектов, которые будут определены в региональной программе. Управлять средствами по этому направлению будет Минкомсвязи РФ. На конкурсной основе оно выберет оператора, который построит сети.

Деньги на развитие кадрового потенциала в ИТ будут распределяться через Министерство просвещения РФ, а в регионе по линии Министерства образования и науки Алтайского края. Их направят на проведение олимпиад, конкурсов по математике и информатике, подготовку и переподготовку специалистов, а также на создание IT-Cube в Бийске. Это специально оборудованное пространство для школьников, где они осваивают программирование и другие технические навыки, реализуют творческие проекты в ИТ-сфере.

Федеральные деньги предоставят на условиях софинансирования. Объем средств для каждого региона определит Минкомсвязи РФ. По словам Зрюмова, выделенный бюджет будет зависеть от множества факторов — географического положения региона, особенностей местности и других.