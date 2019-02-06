На что выделят деньги по программе цифровизации в Алтайском крае

Суммы, которые из федерального бюджета предоставят регионам, до сих пор неизвестны. Министр пояснил, что согласование нацпроекта «Цифровая экономика» происходит так долго, потому что он новый и в 2019 году будет реализовываться впервые. По словам Зрюмова, подписание региональных программ цифровизации ожидается в 20-х числах апреля.
Под информационной инфраструктурой подразумевается строительство линий связи (интернет-кабель) до объектов, которые будут определены в региональной программе. Управлять средствами по этому направлению будет Минкомсвязи РФ. На конкурсной основе оно выберет оператора, который построит сети.
Деньги на развитие кадрового потенциала в ИТ будут распределяться через Министерство просвещения РФ, а в регионе по линии Министерства образования и науки Алтайского края. Их направят на проведение олимпиад, конкурсов по математике и информатике, подготовку и переподготовку специалистов, а также на создание IT-Cube в Бийске. Это специально оборудованное пространство для школьников, где они осваивают программирование и другие технические навыки, реализуют творческие проекты в ИТ-сфере.
Федеральные деньги предоставят на условиях софинансирования. Объем средств для каждого региона определит Минкомсвязи РФ. По словам Зрюмова, выделенный бюджет будет зависеть от множества факторов — географического положения региона, особенностей местности и других.