Компания «Митпром», управляющая крупнейшим в Алтайском крае свиноводческим комплексом, планирует в ближайшей перспективе заняться переработкой. Развивать это направление предприятие готово на условиях кооперации с другими участниками аграрного рынка. Заместитель директора «Митпрома» Владимир Воркин объясняет: работать компания предпочитает по принципу «win — win», когда в выигрышном положении оказываются все участники сделки. О том, как развивается предприятие, которое еще несколько лет назад могло полностью погибнуть, в материале altapress.ru.

С чего все началось

Новой истории «Митпрома» три года. В феврале 2019-го компания зашла на площадку помпезно открытого, но затем также эпично прогоревшего предприятия «Алтаймясопром».

Почему это произошло, версий много. Кто-то считал, что прежним инвесторам во главе с кемеровским предпринимателем Александром Юганом, просто не повезло: своих средств не хватило, а банк в сложную минуту отказал в финансировании.

Были и те, кто называл проект заведомо провальным, говоря о множественных мошеннических схемах с выводом денег. По некоторым из них соответствующие органы разбираются до сих пор.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

Так или иначе, в 2018 году ситуация оказалась близка к критичной — денег у предприятия не было, кормов тоже. Огромный свинокомплекс вот-вот за долги могли отключить от электроэнергии и газа.

Владимир Воркин вспоминает: первыми навстречу пошли ресурсовики — дали отсрочку на пару месяцев. Производители кормов оказались непреклонны, как говорится, «утром — деньги, вечером — стулья».

Новые арендаторы в тот момент выкрутились и до конца 2019 года стабилизировали ситуацию на предприятии.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. Из открытых источников в Интернете

На прямой вопрос altapress.ru о том, кто стоит за «Митпромом», Воркин отвечает уклончиво: «Мы — группа товарищей, занимаемся антикризисным управлением».

— Связаны ли вы с прежними собственниками? — уточняем у него.

— Ни в коем случае, — заявляет Воркин. — С Юганом общался один раз в жизни, когда только зашли на площадку. Он тогда спросил: «И что, чем свиней кормить-то будете?».

Что собой представляет предприятие

Сейчас «Митпром» по поголовью пятачков — номер один в Алтайском крае. На предприятии их более 80 тыс. Для сравнения, в кризис «Алтаймясопрома» свиней здесь было почти на треть меньше.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. Из открытых источников в Интернете

Компания в Тальменском районе работает как полноценный агрохолдинг. Первое, что сделал арендатор, — достроил многострадальный комбикормовый завод, который прежний менеджмент так и не сумел довести до ума.

«Ситуация была такая: либо ты сам выпускаешь корма, либо тебя рынок снесет, — рассказывает Владимир Воркин. — Сейчас мы потребляем почти 4 тыс. тонн комбикорма в месяц. Понятно, что предприятие не может пойти за угол в соседний магазин и отгрузить его себе».

Завод получился серьезный и технологичный и может выпускать по 50 тыс. тонн продукции в год. Теперь он закрывает потребность свинокомплекса на 80%.

Владимир Воркин , «Митпром». Анна Зайкова

Следующим шагом стало зерновое производство. В Тальменском районе «Митпром» обрабатывает почти 20 тыс. га пашни, имеет парк высокопроизводительной техники. Урожайность неплохая: начинали арендаторы с 20 ц\га, теперь перешагнули за 45.

Владимир Воркин рассказывает: качество зерна тоже радует. В 2022 году удалось собрать 5 тыс. тонн пшеницы III класса. «На корм свиньям — вообще не фэншуй, — признается он. — Думаем ставить еще одну емкость зернохранилища для такого продовольственного зерна, чтобы его реализовывать».

Дальнейшие планы у компании серьезные. Например, расширить мощности комбикормового производства и обеспечить свинокомплекс не только в Алтайском крае, но и в Ленинградской области, где у «Митпрома» есть еще одно предприятие на 80 тыс. голов.

Предприятие «Митпром» в Тальменском районе. Анна Зайкова

Каким видится развитие

В ближайшее время «Митпром» планирует освоить еще одно направление. Речь идет о производстве шашлыка, кускового мяса и полуфабрикатов.

Это позволит предприятию снизить волатильность цены на конечную продукцию: в «живке» она может составлять 15−20 рублей за килограмм еженедельно, на полутушу — чуть меньше. А вот стоимость готовой продукции в рознице вообще практически не меняется.

«Логика очевидна: мы хотим прийти к нормальному планированию», — объясняет Воркин.

Свинина. Мясо. СС0

Реализовать такой проект компания намерена на условиях кооперации с другими переработчиками, у которых уже есть свои магазины. Такую модель руководитель «Митпрома» называет «win-win» и заверяет: она будет выгодна всем ее участникам, в том числе и покупателям.

К слову о последних. В марте этого года, когда цена на мясо в рознице взлетела до небес, «Митпром» готов был пойти на решительный шаг и начать продажу прямо с производства.

«Хотелось доказать, что можно привезти домой мясо по 200 рублей за килограмм. Вы вспомните, что творилось: приходим в магазин, а там 780 рублей стоит говядина, 500 рублей свинина. Куда? За что?», — возмущается руководитель «Митпрома».

Риббе ( свинина по-норвежски). СС0.

Что может помешать

Надо сказать, что дальнейшие планы Владимир Воркин озвучивает с оговоркой «если пройдут торги». Дело в том, что «Митпром» хотя и вкладывается в тальменское предприятие (только на достройку хладобойни и комбикормового завода ушло 150 млн рублей), но собственником его не является.

Последний раз активы обанкротившегося «Алтаймясопрома» выставлялись на аукцион в 2020 году, но он так и не состоялся. Вмешались правоохранители, которые возбудили уголовное дело в отношении бывших управленцев, тем самым поставив все на паузу.

Год Свиньи. СС0

По словам Воркина, продажа свинокомплекса может состояться не раньше следующего года. Хотя время до этого еще есть, в «Митпроме» решили — участвовать в торгах точно будут.