С чего все началось
Новой истории «Митпрома» три года. В феврале 2019-го компания зашла на площадку помпезно открытого, но затем также эпично прогоревшего предприятия «Алтаймясопром».
Почему это произошло, версий много. Кто-то считал, что прежним инвесторам во главе с кемеровским предпринимателем Александром Юганом, просто не повезло: своих средств не хватило, а банк в сложную минуту отказал в финансировании.
Были и те, кто называл проект заведомо провальным, говоря о множественных мошеннических схемах с выводом денег. По некоторым из них соответствующие органы разбираются до сих пор.
Так или иначе, в 2018 году ситуация оказалась близка к критичной — денег у предприятия не было, кормов тоже. Огромный свинокомплекс вот-вот за долги могли отключить от электроэнергии и газа.
Владимир Воркин вспоминает: первыми навстречу пошли ресурсовики — дали отсрочку на пару месяцев. Производители кормов оказались непреклонны, как говорится, «утром — деньги, вечером — стулья».
Новые арендаторы в тот момент выкрутились и до конца 2019 года стабилизировали ситуацию на предприятии.
На прямой вопрос altapress.ru о том, кто стоит за «Митпромом», Воркин отвечает уклончиво: «Мы — группа товарищей, занимаемся антикризисным управлением».
— Связаны ли вы с прежними собственниками? — уточняем у него.
— Ни в коем случае, — заявляет Воркин. — С Юганом общался один раз в жизни, когда только зашли на площадку. Он тогда спросил: «И что, чем свиней кормить-то будете?».
Что собой представляет предприятие
Сейчас «Митпром» по поголовью пятачков — номер один в Алтайском крае. На предприятии их более 80 тыс. Для сравнения, в кризис «Алтаймясопрома» свиней здесь было почти на треть меньше.
Компания в Тальменском районе работает как полноценный агрохолдинг. Первое, что сделал арендатор, — достроил многострадальный комбикормовый завод, который прежний менеджмент так и не сумел довести до ума.
«Ситуация была такая: либо ты сам выпускаешь корма, либо тебя рынок снесет, — рассказывает Владимир Воркин. — Сейчас мы потребляем почти 4 тыс. тонн комбикорма в месяц. Понятно, что предприятие не может пойти за угол в соседний магазин и отгрузить его себе».
Завод получился серьезный и технологичный и может выпускать по 50 тыс. тонн продукции в год. Теперь он закрывает потребность свинокомплекса на 80%.
Следующим шагом стало зерновое производство. В Тальменском районе «Митпром» обрабатывает почти 20 тыс. га пашни, имеет парк высокопроизводительной техники. Урожайность неплохая: начинали арендаторы с 20 ц\га, теперь перешагнули за 45.
Владимир Воркин рассказывает: качество зерна тоже радует. В 2022 году удалось собрать 5 тыс. тонн пшеницы III класса. «На корм свиньям — вообще не фэншуй, — признается он. — Думаем ставить еще одну емкость зернохранилища для такого продовольственного зерна, чтобы его реализовывать».
Дальнейшие планы у компании серьезные. Например, расширить мощности комбикормового производства и обеспечить свинокомплекс не только в Алтайском крае, но и в Ленинградской области, где у «Митпрома» есть еще одно предприятие на 80 тыс. голов.
Каким видится развитие
В ближайшее время «Митпром» планирует освоить еще одно направление. Речь идет о производстве шашлыка, кускового мяса и полуфабрикатов.
Это позволит предприятию снизить волатильность цены на конечную продукцию: в «живке» она может составлять 15−20 рублей за килограмм еженедельно, на полутушу — чуть меньше. А вот стоимость готовой продукции в рознице вообще практически не меняется.
«Логика очевидна: мы хотим прийти к нормальному планированию», — объясняет Воркин.
Реализовать такой проект компания намерена на условиях кооперации с другими переработчиками, у которых уже есть свои магазины. Такую модель руководитель «Митпрома» называет «win-win» и заверяет: она будет выгодна всем ее участникам, в том числе и покупателям.
К слову о последних. В марте этого года, когда цена на мясо в рознице взлетела до небес, «Митпром» готов был пойти на решительный шаг и начать продажу прямо с производства.
«Хотелось доказать, что можно привезти домой мясо по 200 рублей за килограмм. Вы вспомните, что творилось: приходим в магазин, а там 780 рублей стоит говядина, 500 рублей свинина. Куда? За что?», — возмущается руководитель «Митпрома».
Что может помешать
Надо сказать, что дальнейшие планы Владимир Воркин озвучивает с оговоркой «если пройдут торги». Дело в том, что «Митпром» хотя и вкладывается в тальменское предприятие (только на достройку хладобойни и комбикормового завода ушло 150 млн рублей), но собственником его не является.
Последний раз активы обанкротившегося «Алтаймясопрома» выставлялись на аукцион в 2020 году, но он так и не состоялся. Вмешались правоохранители, которые возбудили уголовное дело в отношении бывших управленцев, тем самым поставив все на паузу.
По словам Воркина, продажа свинокомплекса может состояться не раньше следующего года. Хотя время до этого еще есть, в «Митпроме» решили — участвовать в торгах точно будут.
Полсвиньи и доплата
На сегодняшний день в «Митпроме» работают около 750 человек. Весной нынешнего года в компании заметили отток сотрудников. Когда стало понятно, что на фоне резкого подорожания всего, людей перестал устраивать их доход, на свинокомплексе тут же все смекнули.
По словам Владимира Воркина, всему низшему звену тогда подняли зарплату до 39 тыс. рублей.
А еще на «Митпроме» есть традиция — выдавать своим работникам по половине туши свиньи каждый месяц. Руководство считает, что решает таким образом не только материальные, но и ментальные задачи.
«Вы представляете, как относятся к мужчине, который приносит в дом мясо. Он ведь не просто муж или отец, он — добытчик», — рассказывает Воркин.