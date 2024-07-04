На курорте Сбера «Манжерок» пройдет мастерская для отельеров Республики Алтай и Алтайского края

18 июля состоится встреча tutu Мастерской. На ней обсудят внедрение и применение новых туристических технологий. Встречу ведущих экспертов в области гостиничного дела организует сервис путешествий tutu и курорт Сбера «Манжерок».

Tutu (туту) Мастерская — серия экспертных мероприятий для отельеров в разных регионах России. Такой проект помогает привлекать путешественников и продвигать туристический потенциал своего региона.

Первая tutu Мастерская-2024 прошла в Челябинской области. Теперь эксперты приедут на Алтай. Здесь они обсудят новые механизмы и инструменты в туризме.

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Мы продолжаем формировать и продвигать имидж Алтая как уникального туристического направления. Каждая встреча с коллегами укрепляет взаимоотношения, мы понимаем, что движемся в правильном направлении. Мы убеждены, что такие встречи привлекут больше гостей в республику, — поделилась руководитель курорта Светлана Бурова.

Участники мастерской пообщаются с ведущими экспертами индустрии, поделятся своим опытом, узнают о последних тенденциях и наладят профессиональные связи. Спикерами станут: член совета директоров сервиса путешествий Туту Игорь Сивец, основатель ивент-агентства «Big Event» (Биг Ивент), эксперт по туризму и развитию территорий Сергей Слабунов, основатель агентства маркетинговых коммуникаций для глэмпингов Lifestyle Camping (Лайфстайл Кемпинг), соорганизатор ежегодного Форума Ассоциации Глэмпингов Ольга Майкопова и др.

Курорт Сбера «Манжерок» не первый раз выступает площадкой для проведения масштабных встреч, конгрессов и совещаний в сфере гостиничного бизнеса. Территория курорта становится высококлассной образовательной платформой и привлекает ведущих отельеров со всего Сибирского Федерального округа. Только за прошедшие несколько месяцев на «Манжероке» прошли конференции и бизнес-завтраки с участием Альянса отельеров Алтая и экспертов туристической отрасли со всей России.

Зарегистрироваться для участия в мастерской можно по ссылке: https://servis-tutu.timepad.ru/event/2922473/

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