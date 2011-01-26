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Экономика

На Кузбассе объявлен крупный строительный тендер

Власти Кемеровской области ищут компанию, которая спроектирует, построит и введет в эксплуатацию «Кузбасс-Арену». Цена контракта на спортивный объект составляет 7,4 млрд рублей.

Кирпичи.
Кирпичи.
СС0.

Как пишет «Интерфакс», аукцион по определению победителя состоится 10 февраля, а заявки на него принимаются по 6 февраля включительно.

Предполагается, что «Кузбасс-Арена» будет вмещать 6 тыс. зрителей. Еще 1 тыс. зрителей сможет размещаться на специальных трибунах-трансформерах.

На арене можно будет проводить соревнования по 14 видам спорта. Но главный факт в том, что она рассматривается как одна из возможных площадок для проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.

Поэтому объект необходимо завершить в июле 2021 года.

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