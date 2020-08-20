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Экономика

На 22 млн рублей увеличился доход самого богатого российского силовика

Назван самый богатый силовик России — самые большие доходы за 2019 года среди руководства российских силовых структур задекларировал замминистра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Виталий Шулика, пишет РБК.

Генерал-лейтенант полиции Виталий Шулика.
Генерал-лейтенант полиции Виталий Шулика.
мвд.рф

За 2019 год он заработал 26,7 млн рублей. При этом годом ранее он задекларировал более четырех миллионов рублей.

Шулика был назначен заместителем министра в 2017 году, он курирует в том числе госзакупки и техническое оснащение ведомства. До этого он возглавлял управление оперативно-разыскной информации МВД и был замначальника управления «П» антикоррупционного главка министерства.

Имущество замминистра за прошлый год не изменилось за исключением двух земельных участков площадью порядка 700 квадратных метров каждый, которые разменяли или объединили в один общий площадью 1,5 тыс. квадратных метров.

В собственности — четыре участка общей площадью 4,2 тыс. квадратных метров, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

На втором месте по доходам среди силовиков оказался замруководителя Главного военного следственного управления Следственного Комитета Сергей Бедин, задекларировавший 19 млн рублей.

Далее идет нынешний замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин: в 2019 году он был замруководителя Дальневосточного следственного управления Следственного Комитета России на транспорте и задекларировал 16,7 млн рублей.

Среди лидеров по заработку оказался командующий Северо-западным округом войск Росгвардии Павел Дашков с 14,8 млн рублей, пишет Lenta.ru.

Среди глав ведомств лидером оказался директор ФСБ Александр Бортников, среди следователей СК — генерал, руководящий делом о коррупции в ФСБ.

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