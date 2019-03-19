На «Иткульском спиртзаводе» начались масштабные сокращения персонала

На прошлой неделе работники «Иткульского спиртзавода» начали получать уведомления о сокращении своих должностей. По данным altapress.ru, таким образом в ближайшие месяцы предприятие покинут 124 человека.

Для сокращенных последним рабочим днем будет 20 мая. Это при условии, что они не захотят уйти по собственному желанию, что предусмотрено Трудовым кодексом.

Из уведомления об увольнении:

«Согласно ТК РФ информируем о вашем праве обратиться к работодателю с просьбой о расторжении трудового договора до истечения срока предупреждения о сокращении. В случае согласия работодателя вам будет выплачена денежная компенсация в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока сокращения, а также компенсации, предусмотренные действующим законодательством».

Уведомление об увольнении на «Иткульском спиртзаводе» altapress.ru

Как сообщают на условиях анонимности работники «Иткульского спиртзавода», сокращения в первую очередь коснулись людей, задействованных в спиртовом и водочном цехах предприятия.

Последний, по данным altapress.ru, готовится к консервации. Незначительная выработка продукции здесь производилась на прошлой неделе.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Как следует из отчета о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства Алтайского края, еще в 2018 году «Иткульский спиртзавод» на 46% сократил выпуск водки и на 53% - спирта.

Наш источник на предприятии сообщает, что помимо официальных сокращений на заводе идет волна увольнений по собственному желанию. Под нее попадают в основном пенсионеры.

Погасили ли долги по заработной плате?

На сегодняшний день заработную плату за февраль сотрудники «Иткульского спиртзавода» не получили. По этому поводу люди уже обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру Алтайского края.