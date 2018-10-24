На обновление авиафлота президентских лайнеров необходимо 20 млрд рублей

Парк ФГБУ «Специальный летный отряд „Россия“» могут обновить на 20 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту поправок в федеральный бюджет-2018, сообщает « Интерфакс ».

Структура относится к Управделами президента РФ и занимается авиаперевозками первых лиц страны.

Типы и количество воздушных судов, которые предполагается закупить или модернизировать для отряда «Россия», не уточняются. В Управделами президента отказались уточнять эти данные, сославшись на конфиденциальность.

Субсидии на обновление флота отряда «Россия» получит «Ростех». Имущественный взнос в госкорпорацию на такую же сумму — 20,817 млрд рублей — предусмотрен «для целей обеспечения особо важных и специальных полетов воздушных судов», говорится в документе, пишет znak.com.

Отряд «Россия» базируется в правительственном терминале «Внуково-2».

Ранее сообщалось, что в VIP-отсеки самолетов специального летного отряда «Россия» установят новые мультимедийные развлекательные системы.

Авиапарк

Парк предприятия сформирован из судов отечественного производства, в том числе Ил-96−300/400, Ан-148−100, Ту-154М, Ту-204/214, Sukhoi Superjet 100.