На 20% ожидается внеплановое повышение акциза на сигареты

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — заявил представитель Минфина.
В абсолютных цифрах это будет самое большое повышение ставки акциза на сигареты за всю историю табачной отрасли в России, пишет polit.ru. По его мнению, из-за этого розничные цены на табачную продукцию вырастут минимум на 20 рублей.
Ощутимый «дым»
По данным системы «Электронный бюджет», с начала года по август акцизы на табачную продукцию, которую произвели на территории России, принесли государству 372 млрд рублей.
Прогноз на весь год — 586,5 млрд рублей. Еще 16,7 млрд рублей. собрали за табак для нагревания, произведенный в России.
Около 2 млрд рублей принесли акцизы на импортированный табак, электронные системы доставки никотина и никотиносодержащие жидкости.