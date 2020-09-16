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Экономика

На 20% ожидается внеплановое повышение акциза на сигареты

Минфин предложил компенсировать рост бюджетных расходов повышением с 2021 года ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщает РБК.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — заявил представитель Минфина.

В абсолютных цифрах это будет самое большое повышение ставки акциза на сигареты за всю историю табачной отрасли в России, пишет polit.ru. По его мнению, из-за этого розничные цены на табачную продукцию вырастут минимум на 20 рублей.

Ощутимый «дым»

По данным системы «Электронный бюджет», с начала года по август акцизы на табачную продукцию, которую произвели на территории России, принесли государству 372 млрд рублей.

Прогноз на весь год — 586,5 млрд рублей. Еще 16,7 млрд рублей. собрали за табак для нагревания, произведенный в России.

Около 2 млрд рублей принесли акцизы на импортированный табак, электронные системы доставки никотина и никотиносодержащие жидкости.

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