На пенсию в 54: глава китайского мегахолдинга Alibaba добровольно уходит с поста

По данным издания, бывший учитель английского языка Джек Ма собирается посвятить все свое время преподаванию. Газета, цитируя Ма, отмечает, что выход на пенсию вовсе не означает окончание «эры» компании, а напротив — ее начало.
Джек Ма останется в составе совета директоров Alibaba и продолжит следить за ее управлением, говорится в сообщении. Издание также подчеркивает, что 10 сентября в Китае отмечается День учителя.
Как указывается, Ма открыл компанию Alibaba в 1999 году и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Состояние бизнесмена оценивается в 40 млрд долларов, что сделало его самым богатым человеком в Китае.
В 2013 году Джек Ма оставил пост исполнительного директора компании, но до сих пор оставался ее лицом. Ожидается, что все полномочия Ма перейдут к действующему генеральному директору Дэниэлу Чжангу.