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На пенсию в 54: глава китайского мегахолдинга Alibaba добровольно уходит с поста

Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма заявил, что в понедельник — в день своего 54-летия — уйдет на пенсию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Alibaba
Alibaba
Instagram.com

По данным издания, бывший учитель английского языка Джек Ма собирается посвятить все свое время преподаванию. Газета, цитируя Ма, отмечает, что выход на пенсию вовсе не означает окончание «эры» компании, а напротив — ее начало.

Джек Ма останется в составе совета директоров Alibaba и продолжит следить за ее управлением, говорится в сообщении. Издание также подчеркивает, что 10 сентября в Китае отмечается День учителя.

Как указывается, Ма открыл компанию Alibaba в 1999 году и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Состояние бизнесмена оценивается в 40 млрд долларов, что сделало его самым богатым человеком в Китае.

В 2013 году Джек Ма оставил пост исполнительного директора компании, но до сих пор оставался ее лицом. Ожидается, что все полномочия Ма перейдут к действующему генеральному директору Дэниэлу Чжангу.

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