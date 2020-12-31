На 20% подорожал доллар по отношению к рублю в уходящем году

Доллар по отношению к рублю за 2020 год подорожал на 20%, евро вырос на 32%.

По итогам последнего торгового дня в году по состоянию на 23:54 (мск) курс доллара вырос на 0,51% до 74,415 руб., евро подорожал на 0,93% до 91,518 руб., пишет ТАСС.

По состоянию на 25 декабря курс евро, установленный Центробанком РФ на выходные и понедельник, снизился сразу на 1,47 рубля — до 89,87 рубля, пишет News.ru. Официальный курс доллара также был снижен более чем на рубль: с 74,84 до 73,69 рубля.

На курсе валюты сказались пандемия коронавируса, ослабление инвесторов ко всей группе рискованных активов в уходящем году, а также обострившийся геополитический фон.

В 2019 году курс доллара закреплялся в районе 61−63 рублей из-за роста мирового рынка нефти, когда стоимость барреля нефти Brent поднималась до $66.