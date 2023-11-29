На пороге большого старта. Эксклюзивное интервью с новым гендиректором завода «Сибэнергомаш-БКЗ»

Константин Соболев возглавил «Сибэнергомаш-БКЗ» в конце августа 2023 года. Мы поговорили с генеральным директором о том, какие задачи намерена решать новая управленческая команда, какие изменения ждут предприятие, и что меняется уже сегодня.

Растущий рейтинг

— Константин Сергеевич, вы новый человек на заводе и могли оценить его свежим взглядом. Ваши первые впечатления?

— Впечатляет история предприятия, осознание того, что именно здесь закладывались главные тенденции в энергетической отрасли. Завод воспитал поколения уникальных специалистов. Кроме того, на предприятии сильнейшая школа конструкторов. Для меня, как руководителя, это мощный вызов — реализовать все задачи, которые мы ставим и перед собой и перед людьми, которые здесь работают.

Константин Соболев. Фото: Максим Наземцев.

— Ваше первое решение?

— Сейчас наш приоритет — разработка стратегии развития. К концу декабря мы определим основные параметры хотя бы на среднесрочную перспективу. А в следующем году начнем серьезно вкладываться в модернизацию и развитие человеческого капитала. Завод ждут серьезные изменения и глобальные перемены.

— Каково его финансовое состояние?

— Устойчивое. Сформирован объем заказов на следующий год. Ранее «Сибэнергомаш-БКЗ» разместил облигационный заем, и мы успешно его обслуживаем. В сентябре, сразу после того, как мы пришли на предприятие, кредитный рейтинг займа был повышен, прогноз изменен на «позитивный».

— Какие задачи ставит перед вами собственник?

— Эффективность. Эффективное предприятие — то, которое обеспечено заказами на долгосрочную перспективу, имеет высокий технологический уровень и необходимый человеческий капитал. Под эти задачи и будет выстроена стратегия.

Общая цель

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев.

— Ранее вы сказали о новом управленческом курсе. В чем его суть?

— Мы хотим, чтобы весь коллектив стал командой единомышленников. А для этого каждый его сотрудник должен понимать, какова наша общая цель. Общая цель — это производство и поставка качественной продукции и рост объемов. И не на проценты, а на десятки процентов.

Разумеется, рост при том же персонале и том же станочном парке невозможен, поэтому мы и говорим о закупке нового оборудования, модернизации и увеличении коллектива.

При этом любой человек, на какой бы ступеньке он ни находился, должен видеть связь между производительностью своего труда и тем, сколько он заработал. Тут все честно: мы обеспечиваем условия труда и нормальную зарплату и ждем, что наш сотрудник будет работать с самоотдачей.

— Что, как вы думаете, нужно поменять и сохранить?

— Здесь мощная конструкторская школа и качественная система наставничества по рабочим специальностям. Это мы обязательно сохраним. Сохраним и будем развивать систему поддержки конструкторов и рабочих. Кстати, эти две категории систематически пытаются «хантить» наши конкуренты.

Что будем менять? Революции не будет — будет эволюция. Намерены развивать наши сильные стороны, ориентируясь на потребности рынка.

Синергетический эффект

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев.

— Благоприятствует ли развитию энергомашиностроения ситуация на рынке?

— В ближайшие 5-10 лет рынок будет благоприятным, мы ожидаем роста объема заказов. Есть крупная программа модернизации и строительства новых электростанций в Сибири на Дальнем Востоке. Мы видим большой спрос на техперевооружение угольных станций в Средней Азии.

И есть новые территории, правительство РФ приняло решение об их комплексном развитии. Все это дает возможность модернизации собственного производства, развития человеческого капитала, выработки новых решений.

— Каковы планы вашей работы на зарубежных рынках?

— Мы намерены расширять присутствие. В частности, видим, что в Казахстане и Узбекистане на государственном уровне разрабатываются программы ремонта, модернизации и техперевооружения станций. Планируем в них поучаствовать. Изучаем возможности поставок в Ирак и Иран.

— Вы недавно заявили о консолидации сил с ГК «ЕКС». Что под этим подразумевается?

— Партнерские отношения. Коллеги из ГК «ЕКС» умеют и способны брать на себя крупные инфраструктурные объекты. А мы умеем и способны для этих объектов поставлять оборудование в срок и отвечаем за его качество. И это дает синергетический эффект.

Город котельщиков

— Будет ли новая команда расширять социальные программы?

— Мы уже работаем над улучшением условий труда. Увеличили окладную часть зарплаты основного производственного персонала – тех людей, которые непосредственно зарабатывают деньги. Премиальную часть в процентах мы не уменьшили, так что реально зарплата стала больше. Впрочем, это решение, скорее, из области социальной справедливости.

А с 1 ноября все наши сотрудники обедают на предприятии бесплатно. В дальнейшем будем совершенствовать социальные программы, уже опираясь на стратегию — когда начнем понимать, каковы наши возможности.

— Когда у завода были трудности, сотрудники увольнялись волнами. Можно ли их вернуть?

— Я знаю, что Барнаул — город котельных заводов, которые исторически так или иначе связаны с нашим предприятием. Да, когда-то люди уходили. А сейчас приходят. Мы этому рады — работы хватит на всех. Мониторим зарплаты и по этому показателю конкурентоспособны на рынке. А то, что рядом есть коллеги — это хорошо, это возможность, в том числе, кооперации.