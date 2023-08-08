На прошлой неделе делегация из Индии посетила ключевые предприятия региона

На прошлой неделе в Алтайском крае работала делегация из Индии. Гости из далекой страны посетили ключевые предприятия региона, попробовали Алтайскую продукцию и обсудили вопросы экспорта.

Так 3 августа делегацию представителей Индо-российской торгово-промышленной палаты, прибывшую в Алтайский край с деловым визитом, принял Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ). Гости ознакомились с работой одного из старейших предприятий краевой столицы, празднующего в 2023 году 45-летний юбилей, обсудили планы по сотрудничеству и попробовали продукцию завода.

В ходе делового визита представители делегации посетили основные цеха предприятия: делегатов заинтересовали практически все направления производства завода: питьевая вода, напитки, а также побочный продукт пивоварения — гранулированная кормовая смесь для сельскохозяйственных животных, изготовленная на основе пивной дробины.

Вице-президент палаты Гурасвами Сундаравадивелу рассказал, что индийская сторона среди своих планов на регион рассматривает возможные инвестиции в Алтайский край в размере 100 миллионов долларов. Он особо отметил, что Барнаульский пивоваренный завод заинтересовал Индийскую сторону как поставщик и воды, и кормовой добавки.

Цель нашего визита — налаживание отношений, сближение Индии и Алтайского края, и не только Индии, но и моего родного штата Тамилнад, — заявил лидер делегации, генеральный секретарь Индо-российский торгово-промышленной палаты Париманам Тангаппан.

Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ. Делегация из Индии посетила Барнаульский пивоваренный завод. Фото предоставлено БПЗ.

В рамках делового посещения члены Индийской делегации смогли ознакомиться с ассортиментом безалкогольной продукции завода, обсудили специфику экспорта российской продукции в Индию, особенности ее упаковки, а также интересующие гостей объемы уже упомянутой кормовой смеси. Как оказалось, его требуется весьма и весьма немало, тем более что товар действительно ходовой, и в самом регионе за ним выстраиваются очереди.

Коллеги из Индии приехали в Алтайский край с бизнес-миссией, и их заинтересовали различные отрасли, в том числе и наша — пищевая, они приехали к нам на завод и хотят экспортировать наши безалкогольные напитки — лимонады, холодный чай, воду, энергетики. Особый интерес вызвала и гранулированная пивная дробина. Индийские коллеги точно будут довольны качеством и составом нашей продукции, — отметил директор по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев.

По его словам, для того, чтобы начать экспорт кормовой смеси в Индию, нужно решить лишь вопросы логистики и организации поставок. При этом сам по себе регион, по словам предпринимателя, для компании очень важен: ведь вслед за Индией «откроются» и соседние государства, такие как Пакистан и Непал.

Первую отгрузку товара в Индии на предприятии намерены осуществить еще до конца года. Тем более, что опыт работы с дальним зарубежьем у завода уже есть.