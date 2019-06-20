На прямой линии с Путиным обсудили проблемы алтайского аэропорта

На прямой линии с Владимиром Путиным состоялось включение из аэропорта Горно-Алтайска. В сюжете обсудили сложную транспортную доступность в Республике Алтай, дорогие авиабилеты, невысокие зарплаты в регионе и тарифы на авиаперевозки.

Работники аэропорта заявили, что справятся, если пассажиропоток вырастет.

«Я знаю этот аэропорт, он строился по моему прямому указанию, летать туда можно было только через Барнаул, а это никак не способствовало развитию турпотенциала. Он там просто колоссальный, огромный. Мне приятно было слышать, что турпоток там увеличился в разы. Это то, чего мы хотели добиться», — сказал Путин.

По словам президента, правительство приняло шаги для снижения тарифов на авиаперевозки: сохранили НДС, а те перелеты, которые миновали столицу, получили обнуленный НДС. Но возникли другие проблемы. Она из основных — стоимость авиационного керосина.

Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года. kremlin.ru

Путин объяснил, что страна отказалась от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, заменив ее повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Чтобы компенсировать компаниям возможные потери и стабилизировать внутренний рынок, приняли решение о так называемом обратном акцизе. Деньги, которые получали на скважины НДПИ, решили частично передать переработчикам нефтепродуктов и, таким образом, стабилизировать ситуацию на рынке моторного топлива.

Этого оказалось мало. Правительство в ручном режиме пыталось регулировать цены на топливо. Придумали еще один механизм: компаниям возвращали часть средств, которые они недополучили от того, что могли бы выручить с продажи нефти и нефтепродуктов. В этом году цена отсечения — 55 долларов за баррель.

Проблема в том, что в эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный керосин. <…> В прошлом году цены на авиабилеты скакнули на 9,5%, на авиационное топливо — на 30%. У нас никогда такого не было — рост составлял по 2% в год. В цене билета 30% — это цена авиационного топлива. Я разговаривал по этому поводу с правительством. Это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено.

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин находился на связи во время прямого включения. Он внимательно слушал и записывал, но слова ему не дали.