На самоизоляции клиенты «Открытие Брокер» в Барнауле совершали агрессивные сделки

«Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») проанализировал поведение клиентов в Барнауле во время самоизоляции. Компания выяснила, что барнаульцы значительно чаще совершают краткосрочные (спекулятивные) сделки — более половины всех торговых операций приходится с фьючерсными контрактами. Это противоречит общей статистике брокера в целом по России, согласно которой клиенты в основном покупают акции на долгосрочный период.

Прошедшие не один кризис российские инвесторы знают, что глубокие коррекции — отличная возможность для спекулятивных сделок и наращивания долгосрочных позиций. Поэтому клиенты «Открытие Брокер» в Барнауле с начала марта завели денег вдвое больше, чем за тот же период годом ранее.

Если рост объёмов зачислений средств наблюдается во всех регионах, то поведение клиентов в Алтайском крае кардинально отличается от других городов. Так, по большей части клиенты торгуют на фондовой секции (в марте — 70% от всех активных, в апреле — 63%), в Барнауле же в этот период характер сделок был спекулятивным — 62% операций совершено на срочной секции Московской биржи. Клиенты активно торговали фьючерсами на нефть марки Brent, индекс РТС, доллар, а также на акции Сбербанка.

Среди долгосрочных инвесторов популярностью пользовались акции «Газпрома», Московской биржи, «Распадской», обычные и привилегированные бумаги Сбербанка, «ЛУКОЙЛа», «АЛРОСА», ВТБ, а также «Аэрофлота».

Кроме того, в апреле клиенты компании по всей России активно покупали акции иностранных компаний на американских биржах NYSE и NASDAQ, а также на Санкт-Петербургской бирже. Количество сделок на питерской бирже выросло почти на 90%, а аналогичный показатель среди клиентов, торгующих на зарубежных площадках напрямую, вырос на 45%. Особой популярностью пользовались акции Boeing, AT&T, Microsoft, Apple и Carnival. В то же время в Барнауле клиенты покупали облигации федерального займа и приобретали структурные продукты — финансовые решения, нацеленные на реализацию определённой инвестиционной идеи.

Андрей Шалаев,

директор филиала «Открытие Брокер» в Барнауле:

Второй месяц подряд мы отмечаем изменения в поведении барнаульских инвесторов. Люди теперь реже импульсивно, в состоянии паники выводят средства со счетов во время коррекций на финансовых рынках, скорее, они их активно пополняют. Также барнаульцы хорошо разбираются в финансовых продуктах брокера, подтвердив это покупкой структурных продуктов. То есть наши клиенты знают, что именно в такие моменты можно получить значительную прибыль в достаточно короткие сроки.

Пресс-служба АО «Открытие Брокер»