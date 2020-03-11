Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

На сколько подорожают товары после обвала рубля, рассказали эксперты

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать в диапазоне 10−35% на фоне падения курса рубля. В первую очередь в цене вырастут детские товары, одежда, обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика, пишут «Известия».

Мужчина и телевизор. Потребители.
Мужчина и телевизор. Потребители.
Анна Зайкова

Цены на лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия могут подняться на 10−15%, а стоимость потребительской электроники может вырасти до 20%, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в свою очередь заявил, что импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, в среднем могут подорожать до 30% по ряду позиций.

На рынках детских товаров, а также одежды и обуви стоимость продукции может увеличиться на треть, так как эти отрасли зависимы от поставок из Китая, считает замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Она также не исключила возможность повышения цен на 20−35% на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты, пишет РБК.

По большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6−10%, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев. Это касается в том числе российской марки Lada — на заводах используются импортные комплектующие и импортное оборудование.

При сохранении текущего курса рубля стоимость жилья может увеличиться на 10−15%, сообщил генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов. По его словам, быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость