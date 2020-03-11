На сколько подорожают товары после обвала рубля, рассказали эксперты

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать в диапазоне 10−35% на фоне падения курса рубля. В первую очередь в цене вырастут детские товары, одежда, обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика, пишут «Известия».

Цены на лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия могут подняться на 10−15%, а стоимость потребительской электроники может вырасти до 20%, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в свою очередь заявил, что импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, в среднем могут подорожать до 30% по ряду позиций.

На рынках детских товаров, а также одежды и обуви стоимость продукции может увеличиться на треть, так как эти отрасли зависимы от поставок из Китая, считает замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Она также не исключила возможность повышения цен на 20−35% на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты, пишет РБК.

По большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6−10%, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев. Это касается в том числе российской марки Lada — на заводах используются импортные комплектующие и импортное оборудование.

При сохранении текущего курса рубля стоимость жилья может увеличиться на 10−15%, сообщил генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов. По его словам, быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки.