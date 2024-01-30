«На спор пельмени не ел». Руководитель бийского завода полуфабрикатов – о повышении цен, правильном питании и личных пристрастиях

Прошедший 2023 год стал для многих производителей продуктов питания рекордным по росту затрат. Подорожало сырье, упаковка, логистика, выросли заработные платы. Для производителей полуфабрикатов из теста это особо актуально. Ведь яйцо, потребность в котором измеряется сотнями тысяч штук, взлетело в цене на 100%. О ситуации на рынке, вкусовых предпочтениях и «разрушенных» ценностях, altapress.ru пообщался с генеральным директором компании «Меленка» Олегом Сергеевым.

«Объединяться пока на планируем»

- В Бийске более 10 производителей полуфабрикатов. И каждый, есть ощущение, считает себя лидером. Кто же все-таки у вас тут «пельменный магнат»?

- Исторически так сложилось, что в Бийске произошла концентрация производителей полуфабрикатов. Когда мы только начинали работать в 2000-х годах, по данным ветеринарного ведомства, в городе было 32 пельменных цеха.

Проверку временем прошли далеко не все, многие закрылись. По моей информации, сейчас работают около семи-восьми подобных предприятий.

Я как человек бизнеса больше доверяю цифрам. Есть определенные показатели продаж, доли на розничных полках, анализируя которые без сложной скромности можно сказать, что по многим позициям наши продукты в лидерах.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

Причем это отмечается не только на рынке Алтайского края, но и Новосибирской, Кемеровской областей.

В конце прошлого года в СМИ и соцсетях меня окрестили пельменным магнатом. Я лично себя таковым не считаю. Чтобы им быть, надо увеличить производство еще в пять-семь раз.

- В свое время в суде были споры относительно ТМ «Бийские». Сейчас это географическое наименование важно? И дает ли оно какие-то преимущества?

- В продвижении продуктов питания географическое наименование может играть важную роль. Все мы знаем тульский пряник, вологодское масло, черноморскую барабульку. Я считаю, что бийские пельмени тоже должны относиться к этой категории.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

Конечно, принадлежность производителя к тому или иному региону — не решающий фактор. На первом месте все же должно быть качество. Тем не менее, бийские предприятия полуфабрикатов находятся в тренде.

Открыто в названиях торговых марок наименование «Бийские» я больше не встречал, но в прайс-листах словосочетание «бийские полуфабрикаты» увидеть можно.

- Говоря о Бийске как о столице полуфабрикатов, были ли шаги по некому профессиональному объединению производителей? И нужно ли вам нечто подобное?

- Шагов к объединению у нас не было. Когда-то у администрации города были попытки консолидировать предпринимателей для обсуждения насущных вопросов, но со временем эта актуальность отпала.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

Я считаю, что профессиональное объединение должно базироваться на общих целях. Безусловно, у каждого производителя цели свои. Знаком со многими коллегами, с кем-то общаемся, помогаем друг другу, но объединяться пока не планируем.

Многие интересы, в том числе коммерческие, у нас пресекаются. Сейчас одно из проблемных зон на каждом предприятии — это кадры. Мы теперь за людей конкурируем.

В 2015 и 2016 годах местные предприятия объединял бийский пельменинг — соревнования по скоростному мастерству и качеству лепки пельменей. Тогда главным организатором выступала городская администрация.

Скоростной пельменинг в Бийске. Анна Зайкова Скоростной пельменинг в Бийске. Анна Зайкова Скоростной пельменинг в Бийске. Анна Зайкова Скоростной пельменинг в Бийске. Анна Зайкова Скоростной пельменинг в Бийске. Анна Зайкова Скоростной пельменинг в Бийске. Анна Зайкова Скоростной пельменинг в Бийске. Анна Зайкова Скоростной пельменинг в Бийске. Анна Зайкова

Я считаю, что это был интересный и полезный праздник для Бийска. Если у кого-то будет желание традицию возобновить и вывести ее на новый уровень, мы со своей стороны готовы активно участвовать.

«Мы ограничены размером морозилки»

- В 2022 году ритейлеры в один голос говорили о том, что люди ушли в режим экономии, ищут все самое дешевое. В прошлом году риторика изменилась — трафик в магазинах вырос, как и средний чек. Вы это чувствуете?

- Резких изменений за последние два года мы не почувствовали. По крайней мере, статистика продаж падений или взлетов не отражает. Нет и явного оттока покупателей из одного сегмента в другой.

Не могу сказать, что люди стали больше покупать дорогой продукт или, напротив, дешевый.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

Заметный всплеск был в апреле 2020 года. В начале пандемии люди бежали в магазины и старались создать запасы. Но в отличие от бакалеи, которой можно забить все полки в доме, мы ограничены размером морозилки.

- В 2023 году в России было два ценовых ньюсмейкера — яйцо и куриное мясо. Это на вас отразилось?

- Безусловно. Нам для производства ежемесячно требуется 140 тыс. штук яиц. Полгода назад они в оптовом звене стояли 5,5 рублей за штуку, теперь — 11 рублей.

Хоть статистика и докладывает о снижении стоимости яиц, для нас это не особо заметно. Получается, что сначала яйца на 100% подорожали, а теперь на 0,2% подешевели.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

Кроме яиц нужны свинина и говядина, которые также выросли в цене. Аналогичный тренд наблюдается и в упаковке.

В 2023 году грузоперевозчики в ультимативной форме повысили свои расценки сразу на 30%. Ситуация безвыходная — хоть стой, хоть падай. Из-за дефицита кадров требуется и повышение заработных плат.

В целом могу сказать, что 2023 год стал рекордным по росту затратной части. Думаю, что в 2024 году отпускные цены будут повышаться. Предприятие должно работать с прибылью, иначе развития не будет.

Олег Сергеев. Дмитрий Лямзин

- В декабре, перед новогодними праздниками, торговля традиционно вводит мораторий на повышение цен. В январе ценники начинают переписывать. Получается, что подорожание полуфабрикатов неизбежно?

- Для многих производителей задача номер один — согласовать новые цены в сетевой рознице. Всем известно, насколько это трудоемкий процесс. Для коммерческих отделов — настоящий стресс.

При всем нежелании розничных сетей идти на этот шаг сделать его необходимо. Это позволит рознице сохранить качество продукта и стабильность отгрузок.

Повышение цен на полуфабрикаты в первом квартале на 12-15% я считаю жизненно необходимым. Сверхприбылей это производителям не даст, но хотя бы позволят работать не в ноль.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

«Пельмени — это классика жанра»

- Среди моих знакомых есть люди, которые дома практически не едят. У некоторых нет даже кухни. В перспективе этот тренд может отразиться на вашем рынке?

- Безусловно, меняется человек, меняется культура потребления. Мы прекрасно видим бурное развитие общепита. Люди все чаще посещают кафе, столовые и рестораны.

Мощное развитие получает доставка: порой проще через телефон заказать готовую еду, нежели поставить кастрюлю с водой на плиту.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

Тем не менее, пельмени — это классика жанра, как макароны или, например, колбаса. Возможно, потребление этих продуктов со временем немного сократится, но они точно не исчезнут.

- Раньше лепка пельменей дома была ритуалом, объединявшим всю семью за одним столом. Не чувствуете ли вы себя разрушителем семейных ценностей?

- Когда меня спрашивают, какие пельмени самые вкусные, всегда отвечаю, что домашние. Лепка пельменей — прекрасная идея для семейного досуга. Собраться вместе, покушать — я только за. Воспоминания о таких вечерах всегда приятны.

Опять же раньше почему стряпали пельмени? Потому что в магазинах этого продукта не было. Сейчас совершенно другой этап эволюции потребления.

Олег Сергеев. Дмитрий Лямзин

«Наш покупатель голосует за сытное питание»

- По вашему ощущению, чего сейчас хочет покупатель, и что вы готовы ему предложить?

- Желания у покупателя похожи — он хочет получить качественный и вкусный продукт по недорогой цене. На мой взгляд, эта потребность с годами не меняется. Так было 50 лет назад, так есть и сейчас.

В настоящий момент отмечаем спрос на замороженные готовые блюда — супы, вторые блюда. Можно сделать небольшой резерв таких продуктов в морозилке, когда будет необходимость, достать. Пять минут — тарелка борща или солянки готова.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

У меня недавно младший сын приболел, дома находился. Позвонил как-то в обед: «Папа, «Грелкин бар» привези. Кушать хочу». Ему эти продукты понравились.

- «Меленка» одна из первых среди производителей начала класть в упаковку с пельменями приправы и выпускать полуфабрикаты в варочных пакетах. Это дань моде? Эффект от этого почувствовали?

- Я бы не сказал, что это дань моде, скорее политика компании. Я считаю, мы должны постоянно стремиться к улучшениям, делать предложения покупателям, которые бы ему были интересны.

Несмотря на то, что это просто пельмени, место для созидательного творчества все равно есть. Это может быть что-то новое в упаковке, форме продукта, дизайне.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

Эффект от таких нововведений есть. Не сказать, что он сиюминутный, но каждое подобное мини-изобретение играет свою накопительную роль для компании.

- Несколько лет назад в пищевом производстве отмечался явный тренд на правильное питание. В полуфабрикатах он есть?

- Правильное питание людей интересует давно. Недавно наткнулся на материал в газете, датированный началом 20 века. Могу сказать, что там тоже говорилось о здоровой еде.

Что касается ассортимента замороженных полуфабрикатов, то они в большинстве своем с правильным питанием не ассоциируются.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

У нас были движения в эту сторону, даже некоторые экспериментальные разработки совершали, например, делали вегетарианские манты.

Идея, безусловно, интересная. Но когда мы начали пробовать ее на рынке, оказалось, что люди к такому продукту не готовы.

Можно сказать, что наш покупатель голосует рублем за счастливое сытное питание в виде мясных мантов и классических пельменей. В плане полезного питания успешных практик я не припомню.

Полуфабрикаты. Дмитрий Лямзин

В целом я считаю, что проблема современного человека не в том, что он ест, а в том, сколько он съедет и насколько активный образ жизни при этом ведет.

Конечно, мы можем предложить пельмени под названием «Ем и худею». Кстати, неплохой маркетинговый ход (смеется). Но думаю, что со временем люди перестанут в это верить.

- В свое время в мясном производстве было введены категории продуктов — от А до Г. На ваш взгляд, это было правильное решение? Рынку это помогло?

- Это внедрение интересное и правильное, но для профессиональных участников рынка – технологов, специалистов по качеству, сотрудников проверяющих органов.

Полуфабрикаты. Дмитрий Лямзин

Увы, у большинства потребителей сложилась неправильная трактовка, что мясные продукты категории «А» - самые лучшие, а категории «Г» - самые вредные.

По сути, категории – это показатель содержания в мясном продукте мышечной ткани. В категории «А» она составляет более 80%, в «Б» - от 60 до 80%, в «В» - от 40 до 60%, в «Г» - от 20 до 40%.

И это всего лишь косвенный признак, по которому можно судить о качестве продукта.

Производство полуфабрикатов. Дмитрий Лямзин

Приведу пример: мы это темой активно занимались и выпустили пельмени, относящиеся к категории «А». Но на вкус они получились сухие, дегустационная группа их не оценила.

Напротив, традиционные узбекские манты, которые многие так любят, если их оценивать по категориям, будут в группе «Г», потому что там много лука, жира и мало мышечной ткани.

Вопросы о личном

- Сколько пельменей можете съесть за раз? - Размер порции – это индивидуальная история каждого человека. Честно говоря, на спор никогда пельмени не ел. Думаю, если буду сильно голоден, целую пачку, в которой 58-60 штук, съесть смогу. - Для вас что предпочтительнее — пельмени со сметаной или майонезом? - А есть еще кетчуп, уксус, есть горчица и аджика. Сам в большинстве случаев предпочитаю или сметану, или кетчуп. Это дело вкуса. - Варенные или жаренные? И, может быть, есть свой фирменный рецепт? - Все зависит от свободного времени, которым располагаешь, и настроения. Из интересных вариантов мне нравятся пельмени, запеченные в сметанном соусе с овощами и сыром в духовке.

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