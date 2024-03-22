22 марта
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Экономика

На стагнирующем рынке муки Алтайского края появится еще одно производство

Сельхозпредприятие "Рыбинское" и агростроительная компания "Союз" в 2024 году намерены реализовать инвестпроект в Каменском районе. Речь идет о возведении элеваторного комплекса и мельницы. Несмотря на то, что ситуация на рынке зернопереработки региона достаточно непростая, количество предприятий ежегодно увеличивается.

Мука.
Мука.
freepik.com/freepik

Как рассказал Михаил Щербаков, заместитель директора по производству АСК «Союз», уже установлены каркас элеватора, емкости для хранения зерна и необходимое оборудование.

На данном этапе возводится здание будущей мельницы.

"Запуск элеватора запланирован на август, сама мельница будет введена в эксплуатацию чуть позже, по мере строительства основного здания, — пояснил порталу "Алтайский крестьянин" Михаил Щербаков. — Оборудование для мельницы уже закуплено".

Элеваторный комплекс агропредприятия рассчитан на хранение 9 тыс. тонн зерна. Проектная мощность мельницы — 75 тонн муки в сутки.

Кто еще построился

В 2023 году на полную мощность заработала новая мельница в Целинном районе. Ее с 2017 года строило сельхозпредприятие "Вирт".

Мельничный комплекс в Целинном районе.
Мельничный комплекс в Целинном районе.
Анна Зайкова

Перерабатывающая мощность мельницы составляет 190 тонн сырья в сутки. Однако наращивать ее решено было постепенно, запустив сначала одну линию на 95 тонн, а за ней аналогичную вторую. Оборудование из Италии было доставлено в Дружбу еще осенью прошлого года.

Мельница выпускает муку второго, первого и высшего сортов, а также манную крупу.

Что происходит на рынке

По итогам 2023 года производство муки в Алтайском крае составила 906,1 тыс. тонн, что на 4,2% ниже уровня 2022 года.

Руководитель "Алтайпищепрома" Александр Большаков в декабре прошлого года отмечал, что выпуск муки в крае демонстрирует снижение на протяжении длительного периода.

Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков
Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков
Анна Зайкова

"В прошлом году было тоже снижение на 5%. Если еще восемь лет назад производилось 1,3 млн тонн этого продукта, то сегодня уже меньше миллиона. Здесь нашим переработчикам и всем нам, как управлению, надо подумать, куда мы идем", - отмечал Большаков.

Главная проблема алтайских мукомолов в 2023 году связана с ценами на пшеницу. Из-за проблем с экспортом из европейской части страны и таможенных пошлин стоимость зерна в этих регионах оказалась ниже, чем, например, в Сибири.

Здесь основной импортер - Казахстан, продолжает закупать пшеницу без учета таможенных пошлин.

Мельничный комплекс в Целинном районе.
Мельничный комплекс в Целинном районе.
Анна Зайкова

Сложившиеся обстоятельства делают мукомолов Алтайского края не конкурентоспособными в европейской части России, где проживает большая часть населения, учитывая, что продукцию туда еще нужно довести.

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