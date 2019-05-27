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Экономика

На Украине посчитали экономические потери от противостояния с Россией

Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Россией, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина», пишет РИА Новости.

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

По его словам, Украина могла бы получать огромную прибыль, если бы через ее территорию шли поезда из Китая в Европу, однако из-за конфликта с Россией всю прибыль получает Белоруссия.

Экс-министр подчеркнул, что европейские предприниматели в личных беседах часто удивляются действиям украинских властей, и не понимают, почему Киев упускает огромную прибыль.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Москва, в свою очередь, также ввела экономические ограничения.

Торговый оборот между странами снизился: за первый квартал этого года — на 4% в годовом выражении. Экспорт из России на Украину все же увеличился на полпроцента, однако импорт с Украины упал более чем на 10%.

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