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12 ноября
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Экономика

На ускоренное развитие Алтайского края 99% финансов выделит Москва

Федеральное софинансирование ускоренного развития Алтайского края составит 99%, а не 93, как было запланировано ранее. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, прибывший в регион с рабочим визитом, сообщает правительство края.

Максим Топилин.
Максим Топилин.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Буквально на днях Правительство приняло решение о том, что субсидии, которые поступают в десятки регионов, в том числе в Алтайский край, будут составлять применительно к Алтайскому краю не 93, а 99% по всем направлениям субсидирования», — сказал Топилин.

Это любые меры поддержки, которые финансируются из федерального бюджета. Сейчас правительство рассматривает различные дополнительные варианты.

По словам министра, его ведомство приняло решение включить Алтайский край в программу поддержки проекта «Социальный контракт». Это новые условия для помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

«Рассчитываем, что в рамках этой программы мы будем снижать показатель бедности. Это программа „Долговременный уход“, которая, я считаю, является очень важной с точки зрения заботы о старшем поколении. Это проект, который мы реализуем вместе с общественными организациями», — отметил Максим Топилин.

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