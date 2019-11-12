На ускоренное развитие Алтайского края 99% финансов выделит Москва

«Буквально на днях Правительство приняло решение о том, что субсидии, которые поступают в десятки регионов, в том числе в Алтайский край, будут составлять применительно к Алтайскому краю не 93, а 99% по всем направлениям субсидирования», — сказал Топилин.
Это любые меры поддержки, которые финансируются из федерального бюджета. Сейчас правительство рассматривает различные дополнительные варианты.
По словам министра, его ведомство приняло решение включить Алтайский край в программу поддержки проекта «Социальный контракт». Это новые условия для помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
«Рассчитываем, что в рамках этой программы мы будем снижать показатель бедности. Это программа „Долговременный уход“, которая, я считаю, является очень важной с точки зрения заботы о старшем поколении. Это проект, который мы реализуем вместе с общественными организациями», — отметил Максим Топилин.