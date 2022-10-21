На желто-зеленом барнаульском элеваторе готовят еще один «сюрприз»

Компания «Вега-Инжиниринг» завершает строительство крупяного цеха на барнаульском элеваторе. Этот факт в ходе эфира Центра управления регионом подтвердил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. Ранее собственник неожиданно изменил «имидж» объекта, покрасив его в желто-зеленый цвет .

«В ближайшее время мы увидим запуск производства новой продукции», — пояснил Большаков.

Проект по переработке гречихи был анонсирован еще в 2020 году, когда компания «Вега-Инжиниринг» только выкупила актив в Барнауле. Однако реализовать его в кратчайшие сроки не удалось.

В марте 2022 года Александр Большаков утверждал, что вероятность того, что осенью с появлением зерна нового урожая цех будет запущен, велика. Он также уточнял, что стоимость всего проекта может составить 120−130 млн рублей. Произошла ли сейчас переоценка необходимых инвестиций, не известно.

Открытие «барнаульского элеватора». 19 августа 2016 года Олег Богданов

Кто владеет объектом

7 апреля 2020 года элеватор у Алтайского края (он являлся краевой собственностью) выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За него было предложено 122,7 млн рублей. Такими образом, объект продали по своей начальной цене.

О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.