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Экономика

На жителей Крыма наехал «Тальменка-Банк», их защитит Наталья Поклонская

Жители нескольких районов Крыма получают письма от обанкротившегося барнаульского «Тальменка-Банка» с требованием погасить долги. Пока не известно, кто стоит за этой аферой. Помогать жителям разобраться в ситуации взялась депутат Госдумы, бывший прокурор республики Наталья Поклонская, пишет сайт «Форпост».

Депутат ГД Наталья Поклонская.
Депутат ГД Наталья Поклонская.
facebook.com/PoklonskayaNV

Об этом инциденте Поклонская также написала на своей страничке в Facebook. Ее возмущает, что полиция бездействует, хотя никто из получателей писем никаких кредитов не брал.

При этом возникают ситуации, когда несколько судов уже вынесли решения по заявлениям «Тальменка-Банка», и с жителей Сакского района Крыма пытаются удерживать ежемесячно из зарплаты по 8 тыс. рублей.

Поклонская назвала ситуацию возмутительной, а бездействие полиции — преступной халатностью.

Напомним, Арбитражный суд Алтайского края банкротом в марте 2017 года. Клиентские операции он перестал обслуживать в январе того же года. 23 января 2017 года «Тальменка-Банк» был лишён лицензии. Наблюдатели связывали банкротство кредитной организации с неэффективным управлением его московских владельцев.

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