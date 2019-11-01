На жителей Крыма наехал «Тальменка-Банк», их защитит Наталья Поклонская

Жители нескольких районов Крыма получают письма от обанкротившегося барнаульского «Тальменка-Банка» с требованием погасить долги. Пока не известно, кто стоит за этой аферой. Помогать жителям разобраться в ситуации взялась депутат Госдумы, бывший прокурор республики Наталья Поклонская, пишет сайт «Форпост».

Об этом инциденте Поклонская также написала на своей страничке в Facebook. Ее возмущает, что полиция бездействует, хотя никто из получателей писем никаких кредитов не брал.

При этом возникают ситуации, когда несколько судов уже вынесли решения по заявлениям «Тальменка-Банка», и с жителей Сакского района Крыма пытаются удерживать ежемесячно из зарплаты по 8 тыс. рублей.

Поклонская назвала ситуацию возмутительной, а бездействие полиции — преступной халатностью.

Напомним, Арбитражный суд Алтайского края банкротом в марте 2017 года. Клиентские операции он перестал обслуживать в январе того же года. 23 января 2017 года «Тальменка-Банк» был лишён лицензии. Наблюдатели связывали банкротство кредитной организации с неэффективным управлением его московских владельцев.