На жителей Крыма наехал «Тальменка-Банк», их защитит Наталья Поклонская

Об этом инциденте Поклонская также написала на своей страничке в Facebook. Ее возмущает, что полиция бездействует, хотя никто из получателей писем никаких кредитов не брал.
При этом возникают ситуации, когда несколько судов уже вынесли решения по заявлениям «Тальменка-Банка», и с жителей Сакского района Крыма пытаются удерживать ежемесячно из зарплаты по 8 тыс. рублей.
Поклонская назвала ситуацию возмутительной, а бездействие полиции — преступной халатностью.
Напомним, Арбитражный суд Алтайского края банкротом в марте 2017 года. Клиентские операции он перестал обслуживать в январе того же года. 23 января 2017 года «Тальменка-Банк» был лишён лицензии. Наблюдатели связывали банкротство кредитной организации с неэффективным управлением его московских владельцев.