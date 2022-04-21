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Экономика

Набиуллина: России не грозит дефолт

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что России не грозит дефолт, сообщает РИА «Новости».

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

«Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — сказала она, выступая в Госдуме.

Ранее сразу несколько ведущих западных рейтинговых агентств предрекли России технический дефолт, если Москва не закроет выплаты по евробондам в долларах, пишет Газета.Ru.

Точка невозврата

Точка невозврата должна наступить 4 мая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что дефолт в России является «лишь вопросом времени».

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