Набиуллина: России не грозит дефолт

«Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — сказала она, выступая в Госдуме.
Ранее сразу несколько ведущих западных рейтинговых агентств предрекли России технический дефолт, если Москва не закроет выплаты по евробондам в долларах, пишет Газета.Ru.
Точка невозврата
Точка невозврата должна наступить 4 мая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что дефолт в России является «лишь вопросом времени».