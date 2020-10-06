Началось массовое банкротство россиян. Алтайский край не исключение

Почти 77 тыс. жителей России, в том числе индивидуальных предпринимателей, с начала 2020 года были признаны банкротами. Об этом пишет газета «Известия».

За январь-сентябрь из-за распространения коронавируса и введение различных ограничительных мер число банкротств в России выросло на 65% по сравнению с прошлым годом.

Наибольший прирост несостоятельных граждан был зафиксирован в сентябре — суды признали банкротами 12,2 тыс. россиян. Это почти в два раза больше, чем за сентябрь 2019 года.

В то же время эксперты отмечают, что граждане стали более информированными и самостоятельно идут на процедуру банкротства, понимая, что в этом случае они как минимум освободятся от части долгов. В любом случае это менее затратный путь, чем «надрываться на трех работах и пытаться закрыть один или два кредита».

Жители Алтайского края — в числе лидеров этой общероссийской тенденции. Если в августе 2019 года ими было подано 122 заявления о банкротстве (из них 36 — юрлица, остальные граждане и небольшая доля предприниматели и фермеры), то в августе 2020-го — уже 176 (юрлица — только 17). В целом количество заявлений за 2020 год возросло в крае на 44%. А от граждан (то есть за вычетом юрлиц) увеличилось с 86 до 159, или почти на 100%.

Банкротство. СС0

Напомним, что с началом осени в России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц. «Нововведение позволяет россиянам в упрощенной форме и бесплатно избавиться от непогашенной задолженности в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей», — сообщает «Известия».

За первый месяц действия процедуры внесудебного банкротства в МФЦ обратилось порядка 2 тыс. граждан. Совершенно очевидно, что этот показатель будет только расти — окончания пандемии в России пока не предвидится.