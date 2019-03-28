«Надежды нет»: краевые власти рассказали, почему Алтаю не поможет льготный тариф на экспорт зерна

Только 100 тысяч тонн зерна в лучшем случае сможет экспортировать Алтайский край по льготному тарифу. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. По его словам, такой незначительный объем на зерновом балансе региона кардинальным образом не отразится.

Как рассказал Чеботаев, постановление, которое бы регламентировало процедуру субсидирования, до сих пор не принято Минсельхозом России. Хотя изначально планировалось, что льготный тариф заработает уже с 1 февраля.

В списке субсидируемых помимо Алтая оказались Красноярский край, Оренбургская, Курганская, Новосибирская, Омская, Кемеровская и Тюменская области.

Предполагалось, что из этих регионов сельхозпродукцию будут вывозить без взимания провозной платы с грузоотправителей. Возмещать потерю дохода РЖД будут из федерального бюджета.

По словам Александра Чеботаева, льготная часть тарифа оказалась не такая большая: государство в лучшем случае оплатит лишь четверть затрат на транспортировку. Что для отдаленного от морских портов Алтайского края очень мало.

Александр Чеботаев. Олег Богданов , altapress.ru

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Если уж государство взялось за обнуление тарифа, то надо этот вопрос доводить до конца и ставить все регионы в одинаковые условия. До сих пор постановление не подписано. И даже если его подпишут, надежды на него нет. Похлопать в ладоши можно, но экономику на этом не поймаешь.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, вывоз зерна за пределы региона постепенно увеличивается, заверил министр. По подсчетам ведомства, если эта тенденция не изменится, на 1 июля переходящие остатки зерна должны составить 2,2 млн тонн.

«Для нас, конечно, идеальным остатком был бы миллион, не больше», — сообщил Александр Чеботаев.

Зерно. СС0

Что по этому поводу говорят эксперты?

О том, что с Алтая начнут вывозить зерно по льготному тарифу, стало известно еще в ноябре прошлого года.

Тогда Александр Чеботаев говорил, что край может экспортировать около 300 тысяч тонн пшеницы IV класса. Этот показатель сформировали из расчета нынешнего урожая и внутреннего потребления.

Эксперты ранее сообщали, что вывезти этот объем зерна будет сложно. По словам Александра Бедарева, основателя агропромышленной компании «Мельник», сейчас в России отмечается серьезный дефицит подвижного ж/д состава, в частности, крытых вагонов. Особенно остро он стоит перед предприятиями Сибири и Дальнего Востока.

Зерно. СС0

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края: