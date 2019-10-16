«Наездов не планируем». Вице-губернатор рассказал о нюансах краевого бюджета-2020 и росте зарплат

Доходы и расходы краевого бюджета-2020 увеличатся на 1%, при этом зарплаты бюджетникам, включенным в знаменитые майские указы президента, увеличат на 8,7%. Рассказавший об этом вице-губернатор края и глава алтайского минфина Данил Ситников заверил: ни социальные выплаты из бюджета, ни господдержка АПК в следующем году не уменьшатся. Он также прокомментировал планы повышения доходного потенциала региона, намеченные краевой властью.

Краткое содержание

Плюс 1%

Параметры краевого бюджета-2020, озвученные Данилом Ситниковым, вселяют, можно сказать, сдержанный оптимизм. Да, прогнозируется рост поступлений в краевую казну. Но не великие свершения.

Так, согласно планам, доходы составят 101,6 млрд рублей — это лишь на 1% больше первоначального бюджета-2019. Соответственно, на 1% (или до 107,3 млрд рублей) возрастут и расходы.

Дефицит бюджета намечен предельный: 5,6 млрд. Но это, по словам главы минфина края, соответствует параметрам, установленным Бюджетным кодексом и соглашениями между правительством края и Минфином России.

Планируемый краевой бюджет-2020. Barnaul.org

Плюс 4%

Надо сказать, что часть расходов краевого бюджета власти намерены увеличить более чем на 1%. В частности, на 4% проиндексируют выплаты, связанные с предоставлением гражданам услуг ЖКХ.

На те же 4% возрастут и единовременные денежные выплаты сельским педагогам и отдельным категориям граждан, работающим и живущим в сельской местности. Увеличат и выплаты на детей, рассчитываемые, исходя из прожиточного минимума ребенка за 2 квартал 2019 года (10 203 рубля), сообщил вице-губернатор.

«Все социальные выплаты, предусмотренные законодательством, сохранятся», — заверил Ситников.

Плюс 8,7%

А вот предстоящий с 1 января рост зарплат бюджетников, подпадающих под действие знаменитого майского указа президента РФ еще 2012 года, выглядит более жизнеутверждающим: плюс 8,7%. Это — больше, чем в среднем по России (5,4%), отметил министр. И намного больше прогнозируемого в 2020 году уровня инфляции (3%).

Небольшой рост в 2020 году намечен и для «неуказных» категорий бюджетников — тем, кто не был отмечен в майском указе. Ранее пояснения, кто к ним относится, давал, в частности, РБК: это нянечки в детсадах, специалисты по реабилитации инвалидов и ряд других.

Правда, этим бюджетникам зарплаты проиндексируют только на 3% и только с 1 октября.

Урожай. Сельское хозяйство. СС0

Поддержка АПК

Более сложная ситуация — с предоставлением в 2020 году господдержки сельскому хозяйству и селу. С одной стороны, объем бюджетной помощи сельхозтоваропроизводителям точно не уменьшится, сказал Данил Ситников.

С другой стороны, как выяснилось, Минсельхоз России планирует изменить правила предоставления аграриям погектарных субсидий — их не будут выплачивать сельхозпредприятиям с численностью работников более 100 человек. В Алтайском крае таких 113.

Впрочем, Ситников сообщил, что окончательного решения об этом еще нет. На вопрос журналиста, будет ли региональный бюджет компенсировать этим хозяйствам выпавшие объемы госпомощи, если это произойдет, вице-губернатор ответил уклончиво.

«Несомненно, мы просто обязаны сохранить уровень поддержки сельского хозяйства и будем над этим работать, в том числе по отношению к этим 113 предприятиям», — сказал Ситников.

Карман , деньги , зарплата. СС0

Собственные доходы

Вице-губернатор рассказал и том, как предполагается наращивать собственные доходы краевого бюджета. В 2020 году они возрастут на 7,7% и составят 56,6 млрд рублей.

За счет чего увеличение? За счет роста поступлений налога на прибыль организаций (+4%, что составит 13,7 млрд), на имущество организаций (+2%, или 3,9 млрд), акцизов (+ 9%, или 12,6 млрд) и НДФЛ (+11%, или 20 млрд).

Рост акцизов, по словам Данила Ситникова, связан с предусмотренным на федеральном уровне перераспределением его поступлений в пользу регионов. А увеличение поступлений НДФЛ, судя по его словам, в большей степени обусловлено индексацией зарплат бюджетникам — во внебюджетном секторе темп роста зарплат существенно меньше.

«В 2020 году мы ожидаем увеличение фонда оплаты труда как в бюджетном, так и во внебюджетном секторе. К сожалению, темпы роста по бюджетному сектору более высокие, чем по внебюджетному. Так, за два года фонд оплаты труда в консолидированном бюджете прирос на 33%, внебюджетный сектор отстает примерно в 1,5 раза», — рассказал чиновник.

Торговый центр на Балтийской , 116. Altapress.ru.

Нагрузка на торговлю и «офисники»

Между тем, в августе губернатор края Виктор Томенко утвердил программу увеличения доходного потенциала региона и оптимизации расходов консолидированного бюджета на 2019−2024 годы.

Документ предполагает дальнейший переход торговых и офисных центров на исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости. Бюджетный эффект от этой меры, по расчетам авторов документа, составит 396 млн рублей.

Сумма эта, по словам Данила Ситникова, не так уж велика — это лишь 7% от общий поступлений налога на имущество юрлиц.

Данил Ситников , министр финансов Алтайского края Анна Зайкова

«Наездов не планируем»

Бюджетный эффект в сумме около 170 млн рублей власти рассчитывают получить и за счет мониторинга уплаты налогов получателями господдержки — аграриями, а также малым и средним бизнесом из других отраслей.

По словам вице-губернатора, «предприниматели, которые претендуют на финансовую поддержку из краевого бюджета, должны быть полноценной стороной партнерства». Отсюда и требование — платить все налоги и зарплату «хотя бы на среднекраевом уровне».

На вопрос, означает ли эта мера, что налоговики «наедут» на получателей господдержки, вице-губернатор ответил отрицательно.

«Эта мера не новая. Такое распоряжение подписывается ежегодно, ФНС в этих условиях давно работает. Мы никаких наездов не ожидаем, не прогнозируем и не пытаемся их осуществлять», — сказал Ситников.

Бюджет Алтайского края Алтайское краевое законодательное собрание

По сусекам

Утвержденная Виктором Томенко программа повышения доходного потенциала края и оптимизации расходов консолидированного бюджета предусматривает и другие меры, которые могли бы помочь наполнить краевой и муниципальные бюджеты.

Рассказываем, по каким еще сусекам намерены краевые власти «наскрести» дополнительные доходы в бюджеты региона и муниципалитетов (приводим часть мер и оценку их бюджетного эффекта в 2020 году).