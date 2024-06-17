Награда руководителя — это заслуга коллектива

«Алтайэнерго» — крупнейшая электросетевая компания Алтайского края и Республики Алтай. Коллектив, численность которого почти 4 тыс. человек, ежедневно выполняет задачи по обеспечению качественного и надежного электроснабжения территории обслуживания. Энергетики работают в любых условиях и находятся на посту круглосуточно. Всегда и в любой ситуации персонал филиала проявляет выдержку, профессионализм, высокую работоспособность. Все для того, чтобы энергосистема Алтая работала четко и без сбоев.

Николай Пантелеев трудится в энергетике более 20 лет, а филиалом руководит с 2016 года. За это время в «Алтайэнерго» реализовано множество проектов, направленных на развитие региона. Например, строительство электросетевого комплекса «Белокуриха-2», подстанции «Сибирская монета», реконструкция подстанции «Северная» в Рубцовске, «Санниковская» в пригороде Барнаула. И уже два года под его руководством выполняются масштабные задачи по повышению качества и надежности электроснабжения Республики Алтай.

Николай Пантелеев. Фото: Владимир Вдовин.

Каждый год персонал филиала реализует программы по повышению надежности и качества электроснабжения территории обслуживания. Это ремонт, реконструкция, модернизация действующих объектов электросетевого хозяйства, а также строительство новых.

Как только заканчивается период максимальных нагрузок на электрооборудование, энергетики приступают к подготовке сетевого комплекса к следующей зиме. Однако, основной объем работ проводится во время летней ремонтной кампании. Например, в этом году на территории края планируется провести ремонт 6 747 километров линий электропередачи 0,4–110 кВ, 161 подстанции 35–110кВ и 2 186 КТП. Энергетики также расчистят 1618 гектаров просек линий электропередачи. Особое внимание — самым проблемным участкам, где случаются частые нештатные ситуации.

«Алтайэнерго» — крупнейшая электросетевая компания Алтайского края и Республики Алтай. Фото предоставлено компанией «Алтайэнерго».

В республике также ведется большая работа по решению проблем, накопленных за долгие годы. Кроме текущих ремонтов планируется реконструкция распределительного пункта 10 кВ «Майминская» и линий электропередачи 0,4–10 кВ, в том числе — линии «Бирюля». Ведется строительство подстанции 110 кВ «Озерная», реконструкция подстанций 110 кВ «Эликмонарская» и «Шебалинская», строительство отпайки линии 110 кВ до подстанции «Алтайская долина». Все эти действия позволят снизить аварийность и повысить надежность электроснабжения потребителей, снизить среднюю продолжительность и частоту отключений, повысить качество электроэнергии.

Отдельного внимания заслуживает работа по решению одной из проблемных задач обеих территорий — своевременного технологического присоединения (ТП) к сетям новых потребителей. Энергетики не скрывают, что сегодня количество просроченных договоров ТП велико — более 6 тысяч. Всего же для исполнения договоров заявителей в Алтайском крае и Республике Алтай сейчас требуется 10 млрд. рублей. Такая ситуация сложилась из-за того, что действующие долгое время нормативные требования по установлению платы за технологическое присоединение льготной категории потребителей не позволяют в полном объеме покрывать затраты сетевых организаций. Это привело к дефициту финансирования и росту накопленных обязательств по исполнению договоров технологического присоединения.

Иных средств, кроме тарифа, у энергетиков нет. Увеличить его до уровня, который покрыл бы все необходимые расходы на ремонт, реконструкцию и ТП, невозможно. Поэтому, в компании активно разрабатываются и обсуждаются различные пути решения. Например, возможность участия в федеральных программах, получение дотаций и субсидий, а также повышение платы за ТП. Ведется постоянный диалог с правительствами регионов, с руководством компании.

Но несмотря на сложности, персонал филиала достойно выполняет свою работу. Например, 2023 год энергетики прошли на отлично. Не допустили массовых отключений электроэнергии. Даже в ноябре, когда на край обрушился небывалый ураган. Тогда на объектах филиала устранили почти 2000 технологических нарушений, а свет вернули в 577 населенных пунктов края. Больше 1000 человек тогда трудились в круглосуточном режиме, чтобы справиться с последствиями стихии, какой по данным синоптиков, не бывало на Алтае более 40 лет.

Николай Пантелеев,

директор филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»:

Награда руководителя — это заслуга коллектива. Получить какие-то значимые результаты работы можно только при эффективном взаимодействии всех сотрудников компании. Уважение к коллегам, профессионализм, патриотизм, преданность своему делу — вот то, что отличает каждого, кто работает в «Алтайэнерго». Я уверен в каждом из них и также каждому благодарен за ту нелегкую работу, которую они выполняют ежедневно. Мы вместе сделали многое и еще многое, уверен, сделаем.

Несколько фактов об «Алтайэнерго» «Алтайэнерго» — филиал «Россети Сибирь», осуществляет передачу электрической энергии на территории Алтайского края и Республики Алтай. На балансе филиала: 348 подстанций 35–110 кВ, 14 296 трансформаторных подстанций 6–10 кВ. 63,7 тыс. километров — протяженность линий электропередачи всех классов напряжения. 3 864 человек — списочная численность персонала. «Алтайэнерго» — это восемь производственных отделений и 43 района электрических сетей, которые в свою очередь разделены на 195 участков электрических сетей. Филиал является постоянным участником различных благотворительных проектов, общественных инициатив. «Алтайэнерго» имеет статус «Социально ответственный работодатель». Также три года подряд филиал становился победителем краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года».

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