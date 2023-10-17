17 октября
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Экономика

Накануне вечером курс доллара "обрушился" до 62 рублей

Накануне вечером сервис Google показал, что курс доллара составляет 62 рубля.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

При вводе в поисковике фразы «курс доллара к рублю» появлялись данные 62,62 рубля за доллар, пишет РИА Новости.

Однако такой курс продержался недолго и произошло из-за технического сбоя поисковой системы.

Многие пользователи заметили изменения в курсе даже в банках. Например, 76 рублей за доллар показывал АТБ.

Неполадку устранили, и уже на на 23:40 мск курс составлял порядка 97 рублей, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, почему доллар растет, невзирая на усилия правительства и Центробанка РФ. Рубль продолжает слабеть, несмотря на усилия правительства и ЦБ РФ.

Все последние месяцы доллар продолжает расти. 5 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» признал ослабление национальной валюты и проблемы с невозвратом валютной выручки, но выразил уверенность, что принятые меры по исправлению ситуации приведут к хорошим результатам.

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