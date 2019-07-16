Накопительную часть пенсии заморозили еще на год

Об этом говорится в материалах Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, пишет «Интерфакс».
Минтруд России напоминает — бюджет ПФР окончательно не сверстан, поэтому пока не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии.
«Решения о введении „моратория“ предусмотрены отдельными законодательными актами, проекты которых разрабатывал и сопровождал Минфин России. В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении „моратория“ на 2022 год. Вместе с тем окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России», — говорится в комментарии пресс-службы Минтруда, поступившем в агентство.
Готовится или нет закон о продлении моратория, в Минтруде не комментируют и предлагают обратиться в Минфин.
Мораторий
11 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в очередной раз продлил мораторий на формирование накопительной части пенсии — до 2021 года включительно.
Мораторий был введен в 2016 году и должен был закончиться в 2020-м.
На период моратория (его также называют «заморозкой») предусматривается направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг направлен на то, чтобы уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.
Мораторий, как неоднократно подчеркивали в правительстве, не уменьшает объем пенсионных прав граждан.