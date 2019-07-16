Накопительную часть пенсии заморозили еще на год

Заморозка накопительной части пенсии продлится еще на год. Проектировки бюджета Пенсионного фонда России на ближайшие три года сформированы исходя из того, что мораторий на формирование накопительной части пенсии продлится как минимум до 2022 года включительно.

Об этом говорится в материалах Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, пишет «Интерфакс».

Минтруд России напоминает — бюджет ПФР окончательно не сверстан, поэтому пока не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии.

«Решения о введении „моратория“ предусмотрены отдельными законодательными актами, проекты которых разрабатывал и сопровождал Минфин России. В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении „моратория“ на 2022 год. Вместе с тем окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России», — говорится в комментарии пресс-службы Минтруда, поступившем в агентство.

Готовится или нет закон о продлении моратория, в Минтруде не комментируют и предлагают обратиться в Минфин.

Мораторий

11 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в очередной раз продлил мораторий на формирование накопительной части пенсии — до 2021 года включительно.

Мораторий был введен в 2016 году и должен был закончиться в 2020-м.

На период моратория (его также называют «заморозкой») предусматривается направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг направлен на то, чтобы уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.

Мораторий, как неоднократно подчеркивали в правительстве, не уменьшает объем пенсионных прав граждан.