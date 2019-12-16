Налог для самозанятых пока что обошел Алтайский край стороной

Закон о налоге для самозанятых расширил свое действие еще на 19 регионов России. Подпись под соответствующим документом поставил президент Владимир Путин.

Из закона следует, что с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.

Алтайский край в этот список пока не попал. Ранее сообщалось, что с 2019 года налог для самозанятых был введен в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Данный налоговый режим включает в себя страховые взносы в ФОМС, однако не предполагает отчислений в Пенсионный фонд.

Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

Когда ведут налог для самозанятых в Алтайском крае

Осенью 2019 года руководитель управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрий Куриленко рассказал, что налоговый режим для самозанятых граждан в нашем регионе начнет действовать с 2021 года. При этом он не исключал, что эта система налогообложения в крае может появиться и раньше.

«Конечно же, наш регион к ней (системе налогообложения самозанятых — прим. ред.) придет. Однозначно с 2021 года это будет», — отмечал Куриленко.

При этом глава краевого УФНС рассказал, что налог на самозанятых сегодня уже платят более 500 жителей Алтайского края, которые ведут экономическую деятельность в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.