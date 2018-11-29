Налог на имущество в Алтайском крае начнут начислять по-новому с 2020 года

Депутаты краевого заксобрания 29 ноября утвердили дату, с которой в Алтайском крае налог на имущество физлиц начнут начислять по кадастровой стоимости — с 1 января 2020 года.

О том, что именно изменится и что это значит, altapress.ru уже писал. Напоминаем главное:

Раньше налог владельцам жилья и другой недвижимости в Алтайском крае начисляли , исходя из инвентаризационной стоимости ( она , как правило , заметно ниже рыночной). С 2020 года начислять станут , исходя из кадастровой — максимально приближенной к рыночной. Но по другим ставкам — от 0,1 до 0,3%.

исходя из инвентаризационной стоимости она как правило заметно ниже рыночной). С 2020 года начислять станут исходя из кадастровой — максимально приближенной к рыночной. Но по другим ставкам — от 0,1 до 0,3%. Сейчас можно узнать кадастровую стоимость своего имущества на сервисе Росреестра. Однако она — от 2013 года. В основу же будущего налогообложения ляжет другая оценка — ее краевые власти проведут в 2019 году.

Ставки налога муниципалитеты должны будут определить до 1 декабря 2019 года.

Первые квитанции , посчитанные по-новому , придут владельцам недвижимости в 2021 году.

Председатель бюджетного комитета Владимир Устинов сообщил, что вероятнее всего в сельской местности налогооблагаемая база сократится. А в городах возрастет, в том числе с учётом того, что платить налог начнут владельцы недвижимости, сданной после 2012 года.