Налоговая банкротит барнаульский ресторан «Русский чай»

По данным «Спарк-Интерфакс», компания находится в стадии ликвидации. У фирмы 17 текущих исполнительных производств на сумму более 800 тысяч рублей.
Здание «Русского чая», которое входит в перечень объектов культурного наследия, находится на реставрации, но пока она приостановилась.
По словам начальника отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елены Кабановой, собственник в решает финансовые проблемы.
«Когда решит, тогда все продолжится. Сделано уже достаточно много, особенно нас радует, что выполнены все противоаварийные работы — то есть, зданию уже ничего не угрожает», — сообщила она.