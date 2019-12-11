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Экономика

Налоговая банкротит барнаульский ресторан «Русский чай»

Налоговая инспекция подала заявления в Арбитражный суд Алтайского края с просьбой признать банкротом ООО Ресторан «Русский чай», пишет «Политсибру». С компании требуют более 400 тысяч рублей.

Дом купцов Шадриных. "Русский чай".
Дом купцов Шадриных. "Русский чай".
Олег Богданов

По данным «Спарк-Интерфакс», компания находится в стадии ликвидации. У фирмы 17 текущих исполнительных производств на сумму более 800 тысяч рублей.

Здание «Русского чая», которое входит в перечень объектов культурного наследия, находится на реставрации, но пока она приостановилась.

По словам начальника отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елены Кабановой, собственник в решает финансовые проблемы.

«Когда решит, тогда все продолжится. Сделано уже достаточно много, особенно нас радует, что выполнены все противоаварийные работы — то есть, зданию уже ничего не угрожает», — сообщила она.

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