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Экономика

Налоговая служба разъяснила, нужно ли платить налог на теплицы

Теплицы и другие хозпостройки, расположенные на земельных участках, могут облагаться, а могут и не облагаться налогом. От чего это зависит, разъяснили в Федеральной налоговой службе (ФНС), пишет «Российская газеты».

Дача. Забор. Кот.
Дача. Забор. Кот.
СС0

По общему правилу налогом, который платят жители страны за свое имущество, облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут входить бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани. Жилые помещения и гаражи облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли обращаться в Росреестр для регистрации прав на нее. Для внесения в ЕГРН объект должен иметь признаки недвижимости: постройка прочно связана с землей (у нее есть капитальный фундамент), а ее перемещение без ущерба ее назначению невозможно.

Объекты без фундамента сборно-разборной конструкции — теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие временные строения — к недвижимости не относятся. В ЕГРН их регистрировать не нужно, и налогом они не облагаются.

Если хозпостройка капитальная и права на нее все-таки зарегистрированы, но ее площадь не превышает 50 квадратных метров, налог с нее не взимается. Льгота применяется для одного объекта (независимо от его расположения в пределах страны). Но есть важное условие: постройка не должна использоваться в предпринимательской деятельности.

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