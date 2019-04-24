Налоговая служба разъяснила, нужно ли платить налог на теплицы

Теплицы и другие хозпостройки, расположенные на земельных участках, могут облагаться, а могут и не облагаться налогом. От чего это зависит, разъяснили в Федеральной налоговой службе (ФНС), пишет «Российская газеты».

По общему правилу налогом, который платят жители страны за свое имущество, облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут входить бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани. Жилые помещения и гаражи облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли обращаться в Росреестр для регистрации прав на нее. Для внесения в ЕГРН объект должен иметь признаки недвижимости: постройка прочно связана с землей (у нее есть капитальный фундамент), а ее перемещение без ущерба ее назначению невозможно.

Объекты без фундамента сборно-разборной конструкции — теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие временные строения — к недвижимости не относятся. В ЕГРН их регистрировать не нужно, и налогом они не облагаются.

Если хозпостройка капитальная и права на нее все-таки зарегистрированы, но ее площадь не превышает 50 квадратных метров, налог с нее не взимается. Льгота применяется для одного объекта (независимо от его расположения в пределах страны). Но есть важное условие: постройка не должна использоваться в предпринимательской деятельности.