Налоговые послабления в эпоху пандемии. Меры поддержки барнаульского бизнеса в инфографике

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала настоящим вызовом для предпринимательского сообщества. Эпидемия и введенные в связи с ней ограничения серьезно сказалась на деловой и экономической активности частных компаний. Естественно, в первую очередь, под ударом оказались субъекты малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы помочь бизнесу остаться на плаву, власти всех уровней предложили предпринимателям воспользоваться мерами государственной поддержки.
Налоги. Документы. Бухгалтерия.
открытые источники в интернете
Altapress.ru открыл цикл инфографических материалов, в которых рассказывает о том, какие механизмы господдержки были предложены барнаульскому малому и среднему бизнесу.
Среди одной из самых действенных мер поддержки предпринимательства — продление сроков уплаты налогов и страховых взносов.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула