Налоговики объяснили, зачем им нужен доступ к банковской тайне

В пресс-службе Федеральной налоговой службы отметили, что эти нововведения не направлены против добросовестных налогоплательщиков. Доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц не предусмотрено.
Он может быть получен только в особом порядке.
Между тем обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами — участниками международного соглашения, включая Россию — ведется уже несколько лет.
Налоговые органы и сейчас в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию, уточнили в пресс-службе.