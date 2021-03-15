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Экономика

Налоговики объяснили, зачем им нужен доступ к банковской тайне

Доступ налоговых органов к банковской тайне необходим для предотвращения ухода от налогов, сообщает ТАСС .

Налоги. Бизнес.
Налоги. Бизнес.
Pixabay.com

В пресс-службе Федеральной налоговой службы отметили, что эти нововведения не направлены против добросовестных налогоплательщиков. Доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц не предусмотрено.

Он может быть получен только в особом порядке.

Между тем обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами — участниками международного соглашения, включая Россию — ведется уже несколько лет.

Налоговые органы и сейчас в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию, уточнили в пресс-службе.

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