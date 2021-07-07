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Экономика

Налоговики определят, кто из россиян нуждается в деньгах

Федеральную налоговую службу (ФНС) могут привлечь к участию в господдержке малоимущих граждан. Минтруд подготовил соответствующие поправки в закон «О государственной социальной помощи», пишут «Известия».

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

«Предполагается реализовать подход, при котором при снижении уровня дохода семьи Федеральная налоговая служба инициативно передает по гражданину и членам его семьи информацию в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, где информация дополняется сведениями о получаемых пособиях и пенсиях каждого члена семьи, рассчитывается среднедушевой доход и определяется степень нуждаемости для принятия решения об оказании дальнейшей поддержки», — говорится в пояснительной записке.

При этом малоимущим, которые попадают под критерии нуждаемости, не понадобится подавать заявления, пишет «Росбалт».

Прожиточный минимум для трудоспособных россиян с 1 января 2022 года будет установлен в размере 13 тыс. 26 рублей, пенсионеров — 10 тыс. 277 рублей, детей — 11 тыс. 592 рублей.

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